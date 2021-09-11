أسعار نقل المريض بسيارة الإسعاف.. 125 جنيها للحالات غير الطارئة

منذ الصباح الباكر والكثير من المواطنين يبحثون عن أسعار نقل المريض بسيارة الإسعاف، وذلك بعد أن ترددت شائعات تفيد بارتفاعها خلال الأيام الماضية، الأمر الذي أغضب الكثير.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» أسعار نقل المريض بسيارة الإسعاف، استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

أسعار نقل المريض بسيارة الإسعاف

ووفقا لـ المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فإن خدمة نقل المريض بسيارة الإسعاف تتم بشكل مجاني ولا يوجد رسوم على ذلك وأن ما يتردد ما هو إلا شائعات، منوهة بأن خدمات الإسعاف للحالات المرضية والإصابات تقدم مجاناً، دون تحمل المريض أي أعباء مالية.

واعتبر مجلس الوزاء أن نقل المريض بسيارة الإسعاف حق أصيل للمواطن يكفله له الدستور، حيث يحق للمواطن حال تعرضه لأي أزمة صحية طارئة الاتصال على رقم الإسعاف 123 مجاناً، على أن تتولى الهيئة نقله لأقرب مستشفى حكومي بالمجان.

أسعار نقل المريض للحالات غير الطارئة

وفي سياق متصل، أوضحت هيئة الإسعاف، أن تحصيل الرسوم يتم فقط للحالات المرضية غير الطارئة بواقع (125 جنيهاً خدمة النقل داخل المحافظة – 100 جنيه لكل ساعة انتظار – 5 جنيهات لكل كيلو متر للنقل بين المحافظات بحد أقصى 5000 جنيه).

وأشارت الهيئة إلى أنه تم توسع المظلة المجانية للخدمات الإسعافية لتكفل الحالات المرضية التي تعجز عن الحركة والتي تتطلب تلقي العلاج بالمستشفيات والنقل بسيارة إسعاف بشكل دوري طبقاً للتقارير الطبية المعتمدة مثل (حالات غسيل الكلى - علاج الأورام)، شرط استيفائهم الأوراق المطلوبة وتقديمها لفرع هيئة الإسعاف في المحافظات التابعين لها.

أرقام التحقق من الشائعات

ووفر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أرقاما للإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة، إذ أنه يتم الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني rumors@idsc.net.eg.