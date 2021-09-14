جبالي يلتقي رئيس البرلمان العراقي غدا

يلتقي المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي والوفد المرافق له، غدا الأربعاء بمقر مجلس النواب بوسط القاهرة، تلبية لدعوة رسمية من المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري.

اتفاقية تعاون وتبادل خبرات بين الطرفين

ويشارك في حضور اللقاء هيئة مكتب المجلس وبعض رؤساء اللجان النوعية حيث يتم توقيع اتفاقية تعاون وتبادل خبرات بين المجلسين والتشاور حول القضايا ذات الأهتمام المشترك وقضايا المنطقة العربية.

عدة لقاءات مع عدد من المسئولين المصريين

ويصل محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي إلى القاهرة، اليوم، على رأس وفد برلماني، ويلتقي الحلبوسي خلال زيارته عددا من المسئولين في مصر بالإضافة إلى زيارة مقر البرلمان المصري ولقاء رئيس مجلس النواب.