غدا.. انطلاق الدورة السابعة لملتقى «هنا نصلي معا» بمجمع الأديان

تنطلق فعاليات الدورة السابعة من ملتقى الأديان بمجمع الأديان بمصر القديمة تحت شعار «هنا نصلي معاً»، غداً الثلاثاء، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويقيمه الفنان انتصار عبدالفتاح رئيس ومؤسس مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته الاستثنائية رقم الـ14 ضمن فعاليات المهرجان.

يأتي ذلك برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والهيئة العامة للتنشيط السياحي والبنك الأهلي المصري وبنك مصر ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب، حيث تتوحد المشاعر وتنصهر لتؤكّد التواصل الإنساني ومفهوم الأديان بمعناه الكوني، فمن هذه الأرض المباركة تشدو الصلوات بكل اللغات وسط هذا المكان المقدس الذى يُضيء الشموع من كل مكان يكون موعداً سنوياً ثابتاً حيث نصلى معاً من أجل الإنسان.

فلسفة تأسيس ملتقى الأديان

أسس الفنان انتصار عبدالفتاح، أسس ملتقى الأديان عام 2015 حيث قدم الدورة الأولى والثانية والثالثة بسانت كاترين والرابعة والخامسة والسادسة بمجمع الأديان، يتميز هذا المشروع بالانسجام مع تفرد وعبقرية المكان وعمق الحضارة المصرية وجوهر الأديان، حيث نلتقي جميعاً في هذا الفضاء الروحي متطهرين بالأنغام الروحية ومتوضئين بالتسامح والمحبة والسلام بغض النظر عن اللون أو العرق أو الدين لتكون بمثابة فضاء أوسع أفقا نتوحد فيه جميعا ليصبح الإنسان هو الوطن والوطن هو الإنسان.

تفاصيل انطلاق سماع الدولي بالقلعة

انطلقت فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته الـ14، مساء أمس، على مسرح بئر يوسف بالقلعة، ويستمر حتى 24 سبتمبر الجاري، تحت شعار «رسالة سلام إلى العالم وملتقى الأديان في دورته السابعة.. هنا نصلي معا».

ويحل الأردن ضيف شرف المهرجان، كما يحتفي المهرجان بدولة تونس وبتاريخ طويل من مشاركات الفرقة التونسية في فعاليات الدورات السابقة، كما تمّ اختيار الموسيقار العالمي بيتهوفن شخصية المهرجان هذا العام.