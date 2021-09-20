من عائلة فنية ورحل بعد والدته بـ 3 أشهر.. من هو الراحل إيهاب خورشيد

تشيع بعد قليل جنازة الفنان الراحل إيهاب خورشيد، من مسجد السيدة نفيسة، عقب أداء صلاة الظهر، والذي رحل عن عالمنا مساء أمس في أحد المستشفيات بعد فترة صراع وجيزة مع المرض، وذلك بعد 3 أشهر من رحيل والدته المنتجة اعتماد خورشيد.

وقال نجله الفنان عمر خورشيد عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، «توفى إلى رحمة الله تعالى والدي العزيز إيهاب خورشيد بعد فترة وجيزة من الصراع مع المرض».

معلومات عن الفنان الراحل إيهاب خورشيد

- ولد في عائلة فنية، فهو نجل المصور السينمائي أحمد خورشيد والمنتجة اعتماد خورشيد، وشقيق العازف الراحل عمر خورشيد، بينما كان شقيقه أحمد خورشيد متزوجا من الفنانة هويدا ابنة الراحلة صباح.

- دخل عالم الفن في الثمانينات، وشارك في بطولة 7 أفلام سينمائية كان أولها «أولاد الملجأ» عام 1983، وخلال تلك الفترة قدم عدد من الأفلام منها المشاغبون في إجازة نص السنة»، «صاحب الإدارة بواب العمارة».

- كانت آخر أعماله عام 1991، حيث شارك في بطولة فيلمي «تحت الربع» بطولة سعيد صالح، وشريكار، وصابرين، وأحمد راتب، تأليف نبيل حرك، إخراج شريف حمودة، وفيلم «بنت مشاغبة جدا» بطولة سماح أنور، وسمير صبري، تأليف محمد الحموي، إخراج أحمد السبعاوي، ليبتعد بعد ذلك تماما عن التمثيل، ويتجه لتأسيس مشروع خاص به.

- تزوج من الفنانة علا رامي وأنجب منها نجله الفنان عمر خورشيد، ولكن العلاقة لم تستمر وانتهت بالطلاق ليتزوج للمرة الثانية من الفنانة الراحلة نغم فتوكي، ابنة شقيق المطربة وردة الجزائرية، وأنجب منها «وردة» و«حسن»، ثم تزوج للمرة الثالثة وأنجب ابنته «هاجر».

- آثار الجدل خلال الفترة السابقة عندما أعلن استقبال العزاء في وفاة شقيقه بعد 40 عاما على وفاته.