خطوات تغيير العنوان في البطاقة خلال 24 ساعة فقط

تعد البطاقة الشخصية من أهم المستندات التي يحرص المواطن على تواجدها معه أينما يذهب، وذلك حتى لا يتعرض للمسائلة القانونية لعدم حملة بطاقة الهوية الشخصية، كما أنه لا يمكن الاستغناء عنها كمستند رسمي عندما يقوم المواطن بإجراء أي من طلبات تقديم الحصول على الخدمات في المصالح الحكومية، وفي كثير من الأحيان يضطر المواطنون إلى الانتقال لمسكن آخر جديد، سواء كان ذلك بصحبة الأسرة، أو زواج الشخص والذهاب لمنزل الزوجية، الأمر الذي يجعله يقوم بتغيير محل الإقامة في البطاقة الشخصية.

وترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات تغيير محل الإقامة في البطاقة الشخصية في مدة زمنية لا تتخطى 24 ساعة فقط، وذلك إذا كان الاحتياج لها أمر ضروري، وفق الموقع الرسمي لمصلحة الأحوال المدنية، والتي جاءت كالتالي:

إجراءات تغيير بيانات محل الإقامة في البطاقة الشخصية

- يقوم المواطن الراغب في تغيير محل الإقامة بتقديم المستندات المطلوبة للموظف المختص بمصلحة الأحوال المدنية.

- ثم بعد ذلك يتم استخراج وثيقة مميكنة بالحالة الجديدة.

الرسوم المطلوبة لتغيير محل الإقامة

- في حالة الرغبة في استلام البطاقة بعد 15 يوما، يجري شراء استمارة عادية فئة 45 جنيها.

- وإذا كان المواطن يرغب في استلامها بعد 3 أيام، يجري شراء استمارة عاجلة فئة 120 جنيها.

- أما إذا كان هناك الرغبة في استلامها خلال 24 ساعة، يجري شراء استمارة مميزة فئة 170 جنيها.

المستندات المطلوبة لتغيير محل الإقامة في البطاقة الشخصية

- استمارة بطاقة الرقم القومى والتي يتم استيفاءها من مصلحة الأحوال المدنية أو من قسم الشرطة التابع له المواطن.

- المستندات الدالة على إثبات الشخصية ومحل الإقامة والوظيفة والحالة الاجتماعية.

شروط تغيير محل الإقامة في البطاقة الشخصية

- أن يكون المواطن كان قد استخرج بطاقة رقم قومي من قبل.

- أن يحضر صاحب الشأن والراغب في تغيير محل الإقامة شخصيا لتقديم إجراءات طالب الخدمة.