«الأطباء»: سنوفر تطبيقا يتيح التحقق من شهادة الطبيب وتخصصه

قال الدكتور أحمد السيد، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن شخصا ظهر ويدعي أنه لا توجد أمراض، وأن العلاج يكون دائما بالأعشاب والنباتات، موضحا أن هذا الشخص يستغل أصحاب الأمراض المزمنة بعد أن يأسوا من العلاج بعد فترات طويلة وعدم تحقيق النتيجة المرغوبة فيها لدى المريض، وهذا العلاج يؤثر بالسلب على المريض وقد يؤدي إلى وفاته أو تفاقم حالته، متابعا: «الشخص بيقول للمرضى إنهم مش مرضى وإن الأطباء بيضحكوا عليهم».

الطبيب البشري وحده له حق تشخيص المرض

وأضاف «السيد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «DMC» اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الطبيب البشري وحده له حق تشخيص المرض وكتابة الدواء وليس الصيدلي أو أي شخص من القطاع الطبي، لافتا إلى أن الطبيب يجب عليه أن يكون مسجلا في نقابة الأطباء لكي يفتح عيادة ويعمل فيها كطبيب.

موقع نقابة الأطباء على شبكة الإنترنت يتيح الاستعلام عن الأطباء

وأوضح عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن موقع نقابة الأطباء على شبكة الإنترنت يتيح الاستعلام عن صحة انتساب الشخص لنقابة الأطباء، للتأكد من صحة شهادة الشخص، ويتم أيضا إبراز تصريح نقابة الأطباء ومزاولة المهنة في العيادة الخاصة بالطبيب ويمكن الاطلاع عليها.

إنشاء تطبيق إلكتروني قريب لمساعدة الأشخاص للتعرف على شهادة الطبيب

وأكد عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن نقابة الأطباء ستوفر تطبيقا إلكترونيا في وقت قريبا، تؤسسه الدكتورة رانيا العيساوي، وسيسمح للشخص بالتعرف على سنة تخرج الطبيب وتصريح مزاولة المهنة الخاصة به وتخصصه، من أجل إغلاق الباب أمام النصب ومحاولة انتحال صفة أطباء.