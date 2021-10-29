حملة للنظافة ورفع تراكمات القمامة في بيلا ومحيط مستشفى الجرايدة

وجه جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، التابعة لمحافظة كفر الشيخ، إلى استمرار حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين بالمدينة والقرى، وتجميل محيط المستشفي التكاملي بالجرايدة، في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة والتجميل والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة والقرى.

قسم النظافة يواصل الحملات في بيلا

وفي هذا الإطار، واصل قسم النظافة بمجلس مدينة بيلا، بإشراف محمد أمير ضبعون، نائب رئيس المدينة، اليوم، فعاليات حملة النظافة الدورية التي يتولاها مجلس مدينة بيلا لرفع التراكمات والمخلفات بشوارع المدينة، استهدفت الحملة رفع مخلفات القمامة وتفريغ صناديق القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، تمكنت خلالها من رفع كميات كبيرة من القمامة والأتربة، مع التخلص الآمن من القمامة والمخلفات لحماية البيئة، بنقلها إلى المقلب العمومي بالمدينة، وذلك للحفاظ على الشكل الحضاري، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وفي الجرايدة، قاد رئيس الوحدة المحلية لقرية الجرايدة، حملة نظافة مكبرة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات من محيط ومداخل ومخارج المستشفى التكاملي بالجرايدة، وبمشاركة معدات وفرق عمال النظافة بالوحدة المحلية للقرية، تمكنت الحملة خلالها من تهذيب الأشجار وإزالة الحشائش ورفع كميات كبيرة من القمامة ومخلفات الأشجار، بجانب تسوية وتمهيد الشوارع المؤدية والمحيطة بالمستشفى، وسد جميع الفتحات بسور المستشفى، حفاظًا علي الصحة العامة والمظهر الجمالي بالمستشفى.

وقدم رئيس مدينة بيلا، الشكر لعمال النظافة بالمدينة، عرفانا لهم وتقديرا لجهودهم المبذولة في الحفاظ على المظهر اللائق والجمالي للمدينة، مقدرا ما يبذلوه من جهد قائلا: «بدونهم لن تكتمل الصورة الجمالية للمدينة».