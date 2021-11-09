الحكومة تستجيب لمسن يعيش وحيدا بعد نشر «الوطن» قصته: معاش وكرسي متحرك ومساعدات عينية

تفاعلت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لمجلس الوزراء، مع استغاثة، تم نشرها بموقع الوطن، خاصة بـ«عم محمد» المواطن المسن القعيد الذي يعاني من تحديات صحية ومعيشية صعبة، بعد أن تركه أولاده وحيدا.

وقال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إنَّ فريق عمل المنظومة رصد استغاثة، تمّ نشرها أمس من خلال الموقع الإلكتروني لجريدة «الوطن»، تفيد بأن مواطنًا مسنًا قعيدًا، يعيش وحيدًا في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة بعد أن تخلى عنه ذووه، وأنَّه يعاني في ظل ذلك من ظروف صحية ومعيشية سيئة.

وأضاف مدير منظومة الشكاوى الحكومية، أنَّه بمجرد رصد الاستغاثة تمّ التنسيق مع المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي، والتي شكلت فريق عمل ضم عضوًا من مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة، وأعضاء فريق «البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى» التابع للوزارة، وتمّ بحث ودراسة حالة المواطن.

«عم محمد» رفض نقله لدور رعاية.. وطالب بصرف معاش خاص

وتابع «الرفاعي»: «أجرينا محاولات عديدة لإقناع المواطن بضرورة نقله إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية لتلقي أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية اللازمة، إلا أن المواطن رفض الاستجابة لذلك، لكنه طلب سرعة صرف معاش الضمان الخاص به، إضافة إلى طلبه مساعدة مالية لسد احتياجاته المعيشية والإنفاق على متطلباته الصحية».

عرض «عم محمد» على أحد المستشفيات لإنهاء إجراءات صرف الأدوية المطلوبة

وأشار «الرفاعي» إلى أنَّ مؤسسة التكافل الاجتماعي بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة قررت صرف مساعدة مالية عاجلة له بقيمة 450 جنيهًا لمدة عام، وكذا تمّ التنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية بشأن إدراج المواطن ضمن المستفيدين من المساعدات العينية -الأغذية- وكما تمّ التنسيق بشأن توفير كرسي متحرك يساعده على التنقل، إضافة إلى التنسيق بشأن صرف أغطية تقيه برد الشتاء، وفي ذات الوقت جار عرض مذكرة على المختصين بشأن سرعة إنهاء إجراءات صرف معاش «كرامة» للمواطن، وذلك مراعاة لظروف بتر ساقه.

وأضاف مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أنَّه تم التنسيق أيضًا مع المسؤولين بفريق «البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى» على الانتقال إلى المواطن مرة أخرى من أجل عرضه على أحد المستشفيات لإنهاء إجراءات صرف الأدوية المطلوبة له على نفقة الدولة.