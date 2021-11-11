«الخلالي»: الإمارات تتيح أكبر معجم تاريخي للغة العربية بالمكتبات قريبا

أشادت الإعلامية قصواء الخلالي، بمعرض الشارقة للكتاب في الإمارات العربية المتحدة قائلة: «لمست اللطف والطيبة وحب مصر الفطري بداخلهم»، لافتة إلى أن المعرض جرى فيه الإعلان عن المعجم التاريخي للغة العربية، الذي يحتوي على مجموعة من المعاجم لمعاني المفردات وبدائلها.

الخلالي: المعجم العربي الجديد هو أب المعاجم العربية

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها لبرنامجها «في المساء مع قصواء»، المذاع على فضائية «CBC»، أن المعجم التاريخي ذلك هو أب جديد للمعاجم العربية و أكبرهم في العصر الحديث، حيث إن المعجم به شمولية كبرى في مفردات ومعاني الكلمات للغة العربية، «ده شيء ثقافي كبير، ولكن الأهم مردوده وأثره، وبه قصص تاريخية للكلمات وموضعها الأول، ومن أول شخص ومصادر تاريخية طرحت تلك الكلمة».

وأوضحت أن المعجم يتكون من 17 جزءا كبداية وله قصة كبرى، وبذل به الكثير من المجهودات من قبل علماء اللغة من مصر والإمارات والجزائر، «المعجم فيه اجتهاد للوصول للتكامل، وتقدر تستعين به من خلال الموقع الإلكتروني وهيكون متاح قريبا في المكتبات».

وأكدت أن الأشخاص الذين اجتهدوا في إصدار ذلك المعجم هم علماء مجامع اللغة العربية وكان على رأسهم الدكتور سلطان القاسمي، حاكم إمارة الشارقة، «له سنوات طويلة في حب مصر والدول العربية والاجتهاد للوصول للأفضل بالثقافة العربية، وكتب المعجم في مصر وخُط بأيدي علماء اللغة العربية في كل الدول العربية».

وأشارت إلى أن أكبر مشاركة في معرض الشارقة للكتاب كان من مصر بدور النشر و15 مليون نسخة من الكتب الموجودة بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.