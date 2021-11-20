كريم نجار يحصل على توكيل سيارات صيني جديد «شبه رينج روفر»

في خطوة غير متوقعة، علمت «الوطن» من أحد المصادر، أن رجل الأعمال كريم نجار، صاحب التوكيلات الأوروبية الشهيرة «فولكس فاجن، أودى، سكودا، سيات، وكوبرا» في مصر، أعلن عن حصوله على أحد التوكيلات الصينية، والتي تشبه موديلاتها سيارات «رينج روفر» البريطانية العريقة.

السيارات الصينية تشهد منافسة شرسة في السوق المصريةوأضاف المصدر في تصريح خاص، أنه من المتوقع أن تبدأ أسعار الطرازات شبيهة «رانح روفر» مع الوكيل في مصر من 425 ألف إلى 560 ألف جنيه مصري، وعلى الجانب الآخر تشهد حاليا السيارات الصينية منافسه شرسة في السوق المصرية، خاصة بعد طرح موديلات (بايك وبستيون) مؤخرا بطرازات متنوعة تخاطب شرائح عديدة من المستهلكين في مصر، ومن قبلهم علامة Mg والتي حققت أرقاما ومبيعات قياسية خلال الفترة الماضية.

ويبقى السؤال، هل ينجح رجل الأعمال مع العلامة الصينية الجديدة في تحقق أرقام مبيعات وتنافس بقوة في السوق المصرية، خاصة بعد النجاحات التي حققتها الطرازات الأوروبية (سكودا وسيات وأودى وفولكس فاجن) مؤخرا وتحقيق أرقام مبيعات قياسية لم تحدث من قبل وخاصة لعلامتي سكودا وسيات.

جدير بالذكر، أن السيارات الصينية حققت نسبة مبيعات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية داخل السوق المحلية، بارتفاع وصل إلى 98.5% خلال الفترة من شهر يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري 2021، في مقارنة بمبيعاتها خلال العام المنصرم 2020.

ومن ضمن العلامات التجارية الصينية للسيارات الملاكي «أم جي» والتي حققت نسبة ارتفاع كبيرة خلال سنوات قليلة ماضية منذ طرحها لأول مرة في العام 2018، حيث حققت خلال العام 2020 مبيعات وصلت إلى 8653 مركبة من بداية يناير وحتى سبتمبر، مقارنة بمعدل المبيعات خلال العام الجاري 18 ألفا و498 مركبة.