«ستاتيستا»: تعاملات المصريين بالدفع الإلكتروني زادت 40% خلال عامين

أشار تقرير عن شركة «ستاتيستا» الألمانية، إلى ازدهار المدفوعات الإلكترونية في مصر، حيث سجل حجم المعاملات عبر استخدام تطبيقات الدفع الإلكتروني قفزة خلال العامين الماضيين، بنسبة نمو زادت عن 40%.

فيما ذكر التقرير وصول حجم المعاملات عبر تطبيقات الدفع الإلكتروني في مصر خلال عامي 2020 و2021، أي منذ اندلاع أزمة كورونا، إلى 11 مليون دولار.

14 % نمو سنوي لتطبيقات الـ Fintech حتى عام 2025

ووفقاً لتوقعات «ستاتيستا» عن السوق والمستهلكين، فإنَّ معدلات النمو المحققة والتوسع في استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية في مصر، أو ما يعرف بالـ Fintech، سيستمر بمعدل نمو سنوي مركب 14%، على أقل تقدير، وذلك للسنوات الأربع المقبلة.

ووصلت توقعات الشركة الألمانية الخاصة بسوق التكنولوجيا المالية في مصر، إلى أن يصل حجم المعاملات عبر تطبيقات الدفع الإلكتروني إلى 19.4 مليار دولار بنهاية عام 2025.

ويجدر الإشارة إلى أنَّ قطاع التكنولوجيا المالية في مصر يشهد تحولاً كبيراً، خاصة بعد اهتمام الدولة بالتحول الرقمي وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في كافة القطاعات الاقتصادية، وكذلك تبنت الدولة المصرية خطة للشمول المالي، ليقودها البنك المركزي المصري ساعياً إلى تحقيق أهدافها.

بنوك محلية تخترق مجال المدفوعات الإلكترونية

وفي إطار ذلك، أطلقت العديد من البنوك تطبيقات مصرفية عبر الهاتف المحمول، مثل «الموبايل البنكي» و«الانترنت البنكي»، فيما اتجهت بعض البنوك للاستحواذ أو إنشاء شركات متخصصة في المدفوعات الرقمية، أو عقد اتفاقيات تعاون مع شركات قائمة وتعمل بالسوق المصري، مثل شركة فيزا للمدفوعات وكذلك «فوري».

وعلى رأس البنوك التي أعلنت عن إنشاء شركة مدفوعات إلكترونية مستقلة، يأتي بنك القاهرة الذي أعلن في مايو الماضي عن الانتهاء من شركة «تالي» للمدفوعات.

وكان البنك التجاري الدولي قد أعلن منذ 3 سنوات عن تأسيس شركة تعمل على تمويل الشركات الناشئة المتخصصة في مجالات التكنولوجيا المالية وتطبيقات الدفع الإلكتروني، باسم CVentures.