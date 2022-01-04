تدريب 40 شخصا على استخدام التقنيات الحديثة في التناسليات الحيوانية

ينظم مركز البحوث الزراعية ممثلا في معهد بحوث التناسليات الحيوانية، مؤتمرًا دوليا بعنوان «استخدام التقنيات الحديثة في التناسليات الحيوانية»، بالتعاون مع جامعة سيفا للتناسليات الحيوانية الفرنسية.

استخدام برامج مختلفة في التلقيح الاصطناعي في الأبقار

وقال الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد بحوث التناسليات، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن هذا المؤتمر سيناقش عدة محاور، وهي استخدام التقنيات الحديثة في الفحص التناسلي، وأيضا استخدام برامج مختلفة في التلقيح الاصطناعي في الأبقار والجاموس، واستخدام الأسس العلمية الصحيحة لاختيار السائل المنوي بغرض المساعدة في التحسين الوراثي في الأبقار والجاموس.

تدريب 40 شخصًا

ويقام على هامش المؤتمر، الذي سيعقد يومي 19 و20 يناير الجاري، ورشة عمل يتم خلالها تدريب 40 متدربًا من داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

وأشار «فاضل»، إلى أنه سيجري افتتاح هذا المؤتمر في أحد فنادق القاهرة الكبرى، على أن يتم استكمال باقي الفعاليات في مقر معهد التناسليات الحيوانية بالهرم.