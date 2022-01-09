غلق «كوفي شوب» و4 مقاهي لمخالفة الإجراءات الاحترازية بالفيوم

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، وإدارة شرطة المرافق، بغلق وتشميع 4 مقاهي لقيامها بتقديم الشيشة لروادها بالمخالفة للقانون، وذلك خلال حملة مكبرة قادها المحافظ مكبرة لرفع الإشغالات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمدينة الفيوم، بحضور إدارة مرور الفيوم، وعدد من رؤوساء الأحياء والمدن، تضمنت مناطق لطف الله، ومنشأة عبد الله، وميدان عبد المنعم رياض، وموقف دمو، والطريق الدائري، ودلة، الفنية، والمسلة، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في تلك المناطق.

تقديم الشيشة في المقاهي

وقال الدكتور محمد التوني، معاون محافظ الفيوم، والمتحدث الرسمي للمحافظة، أنّ المحافظ فوجئ خلال جولته، بقيام كوفي شوب و4 مقاهي، بتقديم الشيشة لروادهم، وذلك بالمخالفة للقانون الذي أقرته رئاسة مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فأمر المحافظ بغلقها وتشميعها على الفور مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها.

رفع إشغالات المحال التجارية

وأشار معاون محافظ الفيوم، في بيان صحفي، أنّه جرى رفع العديد من الإشغالات الخاصة بالمحال التجارية، وعدد من الباعة الجائلين بمنطقة موقف دمو والفنية، بالإضافة إلى عدد من سيارات المشروبات المتنقلة المخالفة بميدان عبدالمنعم رياض، ضمن الحملة المكبرة.

تكثيف حملات الإزالة

وأمر محافظ الفيوم، رؤوساء الأحياء والمدن، بتكثيف وشن العديد من حملات الإزالة، على فترات مختلفة على مدار اليوم، لإزالة المخالفات والحفاظ على الشكل الحضاري، وتسيير حركة المرور في تلك الشوارع.

حملات إزالة على مدار 24 ساعة

تجدر الإشارة إلى أنّ حملة إزالة الإشغالات بدأت مساء أمس السبت، واستمرت حتى صباح اليوم الأحد، حيث تم رفع كافة الإشغالات والتعديات في منطقة الفنية، وذلك بهدف تحقيق الانضباط والسيولة وفتح الشوارع أمام الحركة المرورية.