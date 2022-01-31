شاب يشعل النار في نفسه بعين شمس: انتحر بسبب فسخ خطوبته

أنهى شاب حياته بإشعال النيران في نفسه داخل منزل أسرته في منطقة عين شمس بالقاهرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس بلاغا بـ انتحار شاب داخل منزله، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «محمد و»، 24 سنة، وبالفحص تبين احتراق الجثة في معظم أجزاء الجسم. وكشفت التحريات بأن خلافا حدث بين المجني عليه وخطيبته وأسفر الخلاف عن فسخ الخطبة من قبل خطيبته، دخل الشاب على إثرها في حالة نفسية سيئة، وقرر الانتحار، وسكب كمية من المواد القابلة للاشتعال على جسده، وأشعل النيران في جسمه بمنزل أسرته، ولفظ أنفاسه على الفور، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

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تشريح جثتي ربة منزل وابنتها

من ناحية أخرى، انتهت مصلحة الطب الشرعي من إجراء الصفة التشريحية لجثتي ربة منزل وابنتها عثر عليهما في غرفة داخل جراج بمنطقة حدائق الأهرام، وكشف تقرير الصفة التشريحية بأنه لا توجد إصابات بالجثتين، كما تبين أن سبب الوفاة هو الاختناق بسبب تسرب الغاز، وتم كتابة التقرير المبدئي الخاص بسبب الوفاة، وجار إرساله إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.