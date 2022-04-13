صدور عدد جديد من سلسلة «نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية»

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عددًا جديدًا من سلسلة «نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية»، والتي تقدم متابعة نصف شهرية لأهم استطلاعات الرأي في مصر والعالم.

وتضمن العدد الجديد نتائج استطلاع للرأي أجراه المركز حول مدى معرفة المصريين بموقع «مصر الرقمية»، واستخدامهم لبعض الخدمات الإلكترونية الحكومية، وكذلك توقعات الأسر المصرية لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية خلال الفترة المقبلة.

تزايد المعرفة بخدمات موقع «مصر الرقمية»

وأشارت النتائج إلى تزايد المعرفة بخدمات موقع «مصر الرقمية» بنسبة 26.5%، من خلال زيادة الاعتماد على خدمات تسجيل طلب الحصول على لقاح فيروس كورونا بنسبة 62.6%، يليها خدمات الاستعلام عن نتائج الامتحانات وفواتير التليفون والإنترنت وسدادها، وتسجيل استمارات الشهادات الإعدادية والثانوية، وخدمات شحن كروت الكهرباء والمياه.

وأظهرت النتائج، أيضًا، أن 45% من الأسر المصرية التي شملها الاستطلاع، تتوقع عدم حدوث أي أزمات أو نقص في السلع الأساسية خلال الفترة المقبلة بعد اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، مقابل 27.1% من الأسر توقعت حدوث أزمات لبعض السلع، في مقدمتها الزيت، ثم الأرز، ثم القمح، على الترتيب، في حين لم تستطع 25.3% من الأسر تحديد توقعاتها حيال تلك الأزمة خلال الفترة المقبلة.

الاهتمام بالخدمات الرقمية والصحية في الدول العربية

أما بالنسبة لأهم استطلاعات الرأي العربية، فقد أورد العدد الجديد نتائج استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «برايس ووتر هاوس» على عينة من المبحوثين في دول الإمارات والسعودية ومصر، حول مدى الاهتمام بالخدمات الرقمية والصحية، والتي أشارت إلى أن الاهتمام بالصحة أصبح أولوية لدى 67% من المبحوثين، يليه الاهتمام بالتكنولوجيا الرقمية بنسبة 65 %، بما يشير إلى أن انتشار وباء كورونا قد دفع المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط إلى إعادة النظر في ترتيب أولوياتهم.

وأشار العدد إلى نتائج استطلاع للرأي أجراه مركز «يوجوف» على عينة من المبحوثين في دولة الإمارات، حول مدى توقعاتهم لمدى استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي مستقبلاً، حيث أشار 53% إلى عزمهم زيادة التفاعل عبر تلك المواقع، بجانب 58% أفادوا أنهم يعتزمون زيادة معدلات بث الفيديوهات من خلالها، كما أجرى «يوجوف» استطلاعًا آخرًا أظهر تأييد 61% من المبحوثين لنظام العمل الأسبوعي الجديد الذي أقرته الحكومة الإماراتية، بواقع 4 أيام ونصف يوم عمل، وأن 79 % من مؤسسات المبحوثين قد تحولت إلى تطبيق ذلك النظام.

أهم استطلاعات الرأي الدولية

وفيما يخص أهم استطلاعات الرأي الدولية، فقد أشار العدد الجديد إلى استطلاع مركز «بيو» للأبحاث، والذي أظهر أن 47% من الأمريكيين يؤيدون نهج إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في التعامل مع الأزمة الأوكرانية، بجانب 32% من المبحوثين يرون أن بلادهم قد قدمت الدعم الكافي لأوكرانيا، في حين طالب 35 % من المبحوثين بضرورة وجود تدخل عسكري أمريكي في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وفي السياق ذاته، كشف استطلاع للرأي أجراه مركز «يوجوف»، عن أن 34% من البريطانيين يرون أن الشركات الغربية التي قررت وقف تجارتها مع روسيا قد اختارت ذلك الأمر، كرد فعل صادق حيال تداعيات الحرب الأوكرانية، مقابل 31% يرون أن تلك الشركات قد قررت ذلك الأمر للحفاظ على صورتها الإيجابية.