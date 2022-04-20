إعادة تقييم 248 منشأة فندقية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء بمعايير «HC»

انتهت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية، من المرور على 248 منشأة فندقية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، وذلك استمرارا لما تقوم به الوزارة من أعمال لإعادة تقييم المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية وفقاً لمعايير التصنيف الجديدة «Hospitality Criteria (HC)»، والتي تم وضعها بالاشتراك مع منظمة السياحة العالمية بهدف الوصول بتصنيف الفنادق المصرية إلى نظيرتها في العالم.

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، أن أعمال اللجان أسفرت عن إعادة تقييم 135 منشأة فندقية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، منها 71 منشأة بمحافظة البحر الأحمر و 64 منشأة بمحافظة جنوب سيناء فئات الخمس والأربع والثلاث نجوم والنجمتين والنجمة الواحدة.

تخفيض الدرجة السياحية لـ97 منشأة فندقية

وأضاف محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، أنه في إطار أعمال إعادة التقييم أسفرت أعمال اللجان خلال عملية المرور أيضا عن تخفيض الدرجة السياحية لعدد 97 منشأة فندقية، منها 47 منشأة بمحافظة البحر الأحمر، و50 منشأة بمحافظة جنوب سيناء، والتي سبق وأن تم توجيه أكثر من إنذار لها لتلافي الملاحظات السياحية والصحية، والتي رصدتها لجان المرور ولكنها لم تستجب، ما أدى إلى تدني المستوى السياحي لها وعدم تناسبها والدرجة السياحية المقيمة عليها حاليا.

وأوضح، أنه تم تخفيض الدرجة السياحية لـ38 منشأة فندقية من فئة الخمس نجوم إلى فئة الأربعة نجوم، وتخفيض الدرجة السياحية لـ34 منشأة فندقية من فئة الأربع نجوم إلى فئة الثلاث نجوم، إضافة إلى تخفيض الدرجة السياحية لـ17 منشأة فندقية من فئة الثلاث نجوم إلى فئة النجمتين، وتخفيض الدرجة السياحية لـ8 منشآت فندقية من فئة النجمتين إلى فئة النجمة الواحدة.

إلغاء تراخيص 15 منشأة سياحية

كما أسفرت أعمال اللجان عن إلغاء كافة التراخيص السياحية لـ15 منشأة سياحية، منها 7 منشآت بمحافظة البحر الأحمر، و8 منشآت بمحافظة جنوب سيناء، وذلك لعدم قابليتها للتشغيل السياحي

وأسفرت الأعمال أيضًا عن رفع الدرجة السياحية لمنشأة فندقية واحدة فئة الثلاث نجوم ريزورت (HC)، إلى فئة الأربع نجوم (HC) بمحافظة البحر الأحمر.