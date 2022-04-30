قبل أن تشتري جهاز إلكتروني جديد.. كيفية حمايته من السرقة والتلف عبر «التأمين المدمج»

يعتبر التأمين المُدمج، أو دمج التغطية التأمينية داخل منتج أو خدمة أخرى بعينها بدلا من بيعه مستقلا، أحد أبرز منتجات التأمين المقدمة من الشركات العاملة في مصر، مثل منح العميل أثناء حجزه تذاكر طيران خيار شراء تأمين السفر، أو إتاحة شراء التأمين من التلف والتعرض لحوادث السرقة وحماية الجهاز عند شراء جهاز إلكتروني.

مزايا التأمين المدمج.. تغطية بأسعار معقولة للعملاء

وأضاف الاتحاد المصري للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية، أنَّ أبرز مزايا التأمين المُدمج هو إتاحة تغطية تأمينية بأسعار معقولة وملائمة للعملاء، وتقابل احتياجاتهم التأمينية.

3 أنواع للتأمين المُدمج.. أبرزها «الدمج المرتبط»

أشارت النشرة إلى 3 أنواع من التأمين المدمج، وهي:

1. الدمج ذو الصلة، الذي يوفر خدمة التأمين للعميل النهائي من خلال أي قناة رقمية في منظومة شركاء شركة التأمين.

2. الدمج المرتبط، وهو أكثر أنواع التأمين المُدمج شيوعا، وفيه يتم تحويل نقطة بيع الشريك إلى قناة لبيع المنتج التأميني.

أوضح الاتحاد في نشرته الأسبوعية، أنَّه غالبا ما تعرض التغطية التأمينية مع المنتج غير التأميني، والذي يعد شراءا اختياريا بالنسبة للعميل النهائي.

3. الدمج المجمّع، أو الباقة، وتقوم فكرته على إدراج قيمة التغطية التأمينية ضمن تكلفة المنتج غير التأميني، ليتم تسويق التغطية كمنتج بدون سعر منفصل ضمن حزمة الخدمات.

أهمية التأمين المدمج.. تحقيق مزايا تفضيلية لجميع الأطراف الأبرز

- يمكن شركات التأمين من تعزيز الإبتكار وتقييم المخاطر وحساب الأسعار بصورة أكثر دقة.

- يوفر للعملاء الكثير من الراحة، مثل إتاحة وثيقة تأمين على منتج أو سلعة يرغبون في شرائها، مع إتباع أحدث الطرق للتأكد من حصول العميل على المنتج التأميني الملائم لإحتياجاته.

- إتاحة الاستفادة لشركاء شركة التأمين من خلال عرض قيمة أقوى للعملاء، وبالتالي بناء تفضيل لعلامتهم التجارية وضمان كسب ولاء العميل.

- يمكن التأمين المدمج الشركات من الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، كان من الصعب الوصول إليها.

- يتيح استغلال طفرة التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية الحالية في مصر، وبالتالي سهولة الحصول على منتج تأميني منخفض التكاليف، وأكثر مرونة وملائمة لاحتياجات الأفراد.