تسوية 130 كيلو مترا من الشوارع الترابية في المناطق السكنية بمطروح

أعلن رضا جاب الله رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح، أنه يجرى تنفيذ خطة توسعة في الشوارع الضيقه وتسوية الشوارع في العزب والأحياء السكنية بمدينة مرسى مطروح، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في استمرار جهود تمهيد وتسوية الشوارع الترابية الجانبية والتي لم تُدرج حاليا في خطة الرصف، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية، للتيسير على المواطنين وحركة المواصلات، وللمساعدة فى وصول الخدمات اليها ودخول سيارات نقل المياه وسيارات الإطفاء وغيرها.

جليدر لتسوية شوارع أحياء مطروح

وقال رئيس مدينة مرسي مطروح، اليوم السبت، إنه جرى توجيه جليدر لتسوية الطرق الترابية في العديد من الشوارع الجانبية والفرعية بعدة مناطق، منها منطقة الكيلو 4 وشارع المدرسة الثانوية التجارية، ومنطقة شارع الثانوية التجارية والكيلو 3 والكيلو 4 شرق المدينة على جانب الطريق الدولى «مطروح - الإسكندرية» الساحلي وشارع العمدة فرج ومنطقة الكيلو 7.

تمهيد شوارع بطول 130 كيلومترا

وأضاف رئيس مدينة مرسي مطروح أنه جرى الانتهاء من أعمال تمهيد وتسوية طرق لنحو 130 كيلومترا بالشوارع الطولية والعرضية خلال شهر ونصف، مع استمرار الأعمال تحت إشراف باسط جعفر رئيس اللجنة الشعبية لمتابعة أعمال الانارة وتمهيد الطرق خاصة الترابية، مع وضع خطة لعمل الجليدر في المناطق المستهدفة بمرسى مطروح، خاصة غير المدرجة بخطط الرصف حتى الآن للتيسير على المواطنين.

صيانة أعمدة الإنارة بالشوارع

وأشار رئيس مدينة مرسي مطروح إلى جار إجراء صيانة لجميع كشافات الإنارة في الشوارع بالأحياء شرق وغرب ووسط مرسى مطروح، لدخولها موسم الصيف جاهزة خاصة في مناطق المصيف وعلى الكورنيش والطرق المؤدية إلى جميع الشواطئ.