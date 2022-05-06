فريد وحنا ونجلاء يتنافسون على رئاسة الحزب المصري الديمقراطي

يعقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مؤتمره العام بعد قليل لانتخاب انتخابات رئيس الحزب والأعضاء المكملين للهيئة العليا، وكافة المواقع القيادية، بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عقب استكمال النصاب القانوني للحزب.

التصويت في الانتخابات

ويتنافس كل من فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديموقراطي الحالي، مرشح قائمة التقدم، والدكتور حنا جريس، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، عن قائمة «التغيير»، والدكتورة نجلاء قطب، عضو الهيئة العليا للحزب، عن قائمة «الاستقلال»، على منصب رئيس الحزب في هذه الانتخابات.

بدأت عملية التصويت الساعة الثانية ظهرا، وتستمر حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم الجمعة الموافق 6 مايو، يعقبها عقد اجتماع لمناقشة التقارير والتصويت على الميزانيات ولائحة اتحاد الشباب، وتعلن النتيجة النهائية عقب الانتهاء من عملية الفرز في التاسعة مساء، يتبعها عقد اجتماع الهيئة العليا وانتخاب مناصب الهيكل.

انتخابات المصري الديموقراطي

من المقرر أن تجرى الانتخابات تحت إشراف المركز القومي لحقوق الإنسان، وذلك في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بشارع الجلاء، بعد أن أجرى الحزب انتخاباته القاعدية تباعا في 19 أمانة جغرافية على مدار الشهور التسع الماضية.

الجدير بالذكر أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، يجري انتخابات رئيس الحزب والأعضاء المكملين للهيئة العليا، وكافة المواقع القيادية، اليوم الجمعة، الموافق 6 مايو 2022، بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عقب عقد مؤتمره العام، واستقبال أوراق المرشحين.