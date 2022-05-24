رئيس «المناطق الحرة» يلتقي سفراء 24 دولة لعرض تطورات مناخ الاستثمار في مصر

التقى المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سفراء 24 دولة، لبحث التعاون الاستثماري، وعرض خطة الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار في المرحلة المُقبلة، واجراءاتها لتوفير مناخ ملائم لاستقبال مزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة.

وحضر اللقاء السفير أيمن كامل، مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية، وسفراء دول: اليابان والصين وفيتنام وبنجلاديش وسيريلانكا وسنغافورة وإندونيسيا وباكستان وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية وتايلاند وبروناي ومنغوليا وماليزيا وماينمار ونيبال، وكازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان، والهند والفلبين وكمبوديا، إضافة إلى سفيري أستراليا ونيوزيلاندا.

وأكد عبدالوهاب، أهمية اللقاء، حيث تستحوذ الـ24 دولة على حصة كبيرة من الناتج العالمي وتدفقات الاستثمار والتجارة حول العالم، كما أنّ هناك آفاقا كبيرة للتعاون الاستثماري بين مصر وتلك الدول.

حوافز وأنشطة استثمارية

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أهم القرارات التي أصدرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي من شأنها تقديم الحوافز والدعم للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار ومشروعات البحث العلمي وتوطين الصناعة، وتخفيض المدة الزمنية اللازمة لاستصدار الموافقات والتراخيص أو التصاريح اللازمة للمشروعات الاستثمارية، والبت فيها خلال 20 يوم عمل، وكذا تحديد بعض مجالات المشروعات الاستراتيجية وإجراءات الحصول على الموافقة الواحدة على إقامة المشروع، مؤكدًا حرص الهيئة ومختلف الجهات الوطنية بالدولة على تحسين بيئة الأعمال في مصر، وحل التحديات التي قد تواجه المستثمر خلال ممارسة نشاطه الاستثماري.

مناخ الاستثمار في مصر

كما قدّم رئيس هيئة الاستثمار عرضا تقديميا عن مناخ الاستثمار في مصر، والفرص الاستثمارية المُتاحة خاصة في المشروعات القومية الكبرى، كما تم مناقشة فرص تعزيز التعاون المشترك خلال الفترة القادمة حيث جرى الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل بين وزارة الخارجية وهيئة الاستثمار وممثلي الدول المشاركة بالاجتماع لتيسير وسرعة التواصل مع الشركات المستهدفة بتلك الدول، وتبادل المعلومات المتعلقة بتطورات مناخ الاستثمار في مصر بصورة دورية، واستقبال وفود رجال الأعمال المهتمين ببحث فرص الاستثمار.

خريطة مصر الاستثمارية

واطلع السفراء على النسخة المُحدثة من خريطة مصر الاستثمارية، والتي تتضمن أكثر من 2500 فرصة استثمارية، وعدد من الدراسات القطاعية، ودراسات الجدوى الاسترشادية، والتي تتيح للمستثمر التقدم للفرص الاستثمارية والطروحات ومتابعة مراحل دراسة الطلبات المُقدمة، ودفع المستحقات المالية وإجراء القرعة وإعلان النتائج إلكترونيا، وذلك في إطار خطة مواكبة الهيئة لخطة الدولة للتحول الرقمي.

واصطحب الرئيس التنفيذي للهيئة للسفراء في جولة بمركز خدمات المستثمرين، الذي يضم ممثلين مفوضين عن أكثر من 65 جهة حكومية وغير حكومية مرتبطة بتقديم الخدمات للأنشطة الاستثمارية، لضمان تيسير تأسيس وتشغيل الشركات.