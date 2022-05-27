«شعراوي» يوجه بزيادة الجمع السكني للمخلفات: هدفنا رضا المواطن

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع الدكتورة يسرية لوزا ساويرس رئيسة مجلس إدارة شركة «ارتقاء» الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات، والدكتور أيمن محرم العضو المنتدب للشركة بحضور عدد من قيادات الوزارة.

شهد الاجتماع متابعة العمل في منظومة النظافة بأحياء المنطقة الغربية بالقاهرة، والتي تتضمن أحياء: «منشأة ناصر - الوايلي - وسط - بولاق – غرب القاهرة - عابدين - الأزبكية - الموسكى - باب الشعرية»، إذ تعاقدت الشركة مع المحافظة لتقديم كافة أنواع الخدمات من الجمع السكني والتجاري ونظافة وغسيل الشوارع والمرافق العامة، وفقًا لخطة التشغيل التفصيلية المعدة.

2500 طن مخلفات من المنطقة الغربية

وأشار وفد الشركة إلى أن متوسط كمية المخلفات المتولدة من أحياء المنطقة الغربية يصل إلى حوالى 2500 طن يوميًا، وحوالي 930 ألف طن سنويا، ويبلغ عدد العاملين المشاركين في عمليات النظافة وجمع المخلفات وغسيل الشوارع في الـ9 أحياء حوالي 900 عامل للجمع السكني و1935 عاملًا للكنس ونظافة للشوارع، كما يبلغ إجمالي عدد السيارات والمعدات والأدوات المستخدمة لتقديم الخدمات 31072 منها 435 سيارة و37 معدة و 30600 من الأدوات، وتشمل «الحاويات وعربات الجمع اليدوي، والمقشات والشوك والزي».

زيادة الكنس اليدوي والآلي

وخلال اللقاء وجه وزير التنمية المحلية شركة «ارتقاء» بزيادة حملات توعية المواطنين والمارة والمحال التجارية في الأحياء والمناطق التي يعملون بها، مع زيادة «سلات» القمامة في الشوارع الرئيسية لبعض المناطق، وزيادة عملية الكنس اليدوي والآلي وغسيل الشوارع، لتحقيق رضا المواطنين ليشعروا بوجود اختلاف في مستوى نظافة الشارع.

وطالب اللواء محمود شعراوي بالاهتمام المستمر بمنظومة الجمع السكني والتجاري للمخلفات فى جميع الأحياء، لخفض معدلات وصول المخلفات إلى الشارع، وانتشار العمالة بالشكل الكامل، والتزام العاملين بارتداء الزي الموحد المتفق عليه.

كما أشار إلى أنه جار التعاقد مع شركة «انفيروادبت» لتنفيذ عمليات الرقابة والمتابعة لشركتي «ارتقاء» و«إنفيروماستر» للمخلفات، والتي تقوم بأعمال النظافة في المنطقة الشرقية للقاهرة كطرف ثالث مستقل، من خلال نظام إلكتروني، وكذا متابعة مستمرة من وزارة التنمية المحلية والمحافظة.

وشدد الوزير على أن نظافة الشارع هي المعيار الأساسي في تقييم عمل الشركات الجديدة بالقاهرة، للحصول على رضا المواطنين في الأحياء التي تعمل بها.

وأشار «شعراوي» إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء يتابعان المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بالعاصمة بصورة مستمرة، حتى يشعر المواطن بالتحسن المستمر في هذه الخدمة التي تمس حياته اليومية، وعودة الوجه الحضاري للعاصمة.

وأشار وفد شركة «ارتقاء» إلى وصول عدد من المعدات والآلات الحديثة «سيارات ومكانس آلية.. وغيرها»، والتي جرى استيرادها من الخارج للعمل في منظومة النظافة في أحياء المنطقة الغربية خلال الأيام المقبلة، بما سينعكس إيجابيًا على الأداء وشعور المواطنين بتحسين أكبر في مستوى النظافة.

وأشاد وفد الشركة بالدعم والتعاون الذي تقدمه وزارة التنمية المحلية وتذليل أي معوقات أو تحديات تواجهها، لتنفيذ بنود التعاقد وإعادة الصورة الحضارية للعاصمة، وتغيير الصورة الحالية في المناطق التي يعملون بها.