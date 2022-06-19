مواصفات هاتف «Xiaomi 12 Pro».. كاميرا ثلاثية الأبعاد بدقة 50 ميجا بكسل

أعلنت «شاومي» عن إطلاق هاتف Xiaomi 12 Pro الجديد كليًا في الأسواق المصرية، وتمّ تصميم Xiaomi 12 Pro لتمكين المستخدمين في جميع أنحاء العالم من خلال استوديو تصوير فيديو متطور وقوة ترفيهية، وتقدم تطورات مبهرة في خوارزمية Xiaomi AI، وقوة المعالجة الرئيسية، وتجربة شاملة من جميع النواحي التقط لقطات سينمائية في أي وقت.

يتميز هاتف Xiaomi 12 Pro بكاميرا ثلاثية الأبعاد بدقة 50 ميجا بكسل، التي تتميز بمستشعر رئيسي كبير للغاية من سوني IMX707، هذا المستشعر قادر على التقاط كميات كبيرة من الضوء ليعطي قدرات تصوير متقدمة بسرعات تركيز أكبر ودقة ألوان متزايدة.

يعمل Xiaomi 12 Pro أيضًا بأحدث خوارزميات الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة شاومي، تسهل هذه الابتكارات على المستخدمين تسجيل كل لحظة بالطريقة التي يريدونها أكثر من أي وقت مضى، حتى في الإضاءة المنخفضة أو الأهداف المتحركة.

تسجيل الفيديو في ظروف الإضاءة المنخفضة

يتعرف Xiaomi ProFocus على العناصر ويتبعها بذكاء، مما يمنع تشويش اللقطات مع إمكانيات التركيز التلقائي للعين والوجه.

ويستخدم Ultra-Night Video الخوارزميات الخاصة بشركة شاومي لتسجيل الفيديو حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة للغاية توفر سينما AI بنقرة واحدة، خيارات إبداعية عديدة لإنتاج الفيديو، مثل أوضاع Parallel World وFreeze Frame Video وMagic Zoom.

معالجة رائدة وأداء غير مسبوق وكفاءة في استهلاك الطاقة

تتطلب التجربة الرائدة أداءً رائدًا يتميز Xiaomi 12 Pro بمعالج Snapdragon® 8 Gen 1 - النظام الأساسي المحمول الأكثر تقدمًا من Qualcomm.

يعتمد هذا المعالج على دقة تصنيع 4 نانومتر، ويعزز أيضًا الرسوميات GPU بنسبة 30٪ وكفاءة الطاقة بنسبة 25٪ مقارنة بالجيل السابق.

يأتي الهاتف مزودًا بسرعات تحميل ونقل بيانات استثنائية UFS 3.1، إلى جانب ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5 لسرعات ذاكرة تصل إلى 6400 ميجابت في الثانية.

تجارب ترفيهية شاملة

لا تتيح سلسلة Xiaomi 12 Pro للمستخدمين التقاط كل لحظة بتفاصيل رائعة فحسب، بل تتيح لهم أيضًا استعادة تلك اللحظات بتفاصيل مذهلة عبر تجربة ترفيهية استثنائية. يوفر الهاتف مشاهدة حية على شاشة AMOLED Dot المصنفة A + بواسطة DisplayMate، وبدعم TrueColor.

لمزيد من راحة البال، تتميز الشاشة بزجاج Corning® Gorilla® Glass Victus المقاوم للخدش، وتدعم تقنية Dolby Vision®، وهي تقنية التصوير الرائدة في صناعة السينما التي تضفي الحيوية على المحتوى الخاص بك بألوان وتفاصيل نابضة بالحياة.