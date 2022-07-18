ختام فاعليات مشروع «أبطال البيئة» لطلبة المدارس الأحد المقبل

يختتم منتدى القاهرة للتغير المناخي بالتعاون مع معهد جوته الألماني ووزارتي البيئة والتعليم، الأحد المقبل فعاليات المشروع البيئي لطلاب عدد من المدارس المصرية المشتركة في مبادرة «مدارس المستقبل» التي تم الإعلان عنها في بداية العام الجاري تحت عنوان «أبطال البيئة».

حلول لقضايا التغيرات المناخية

يهدف المشروع الذي يأتي في إطار الإعداد لاستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للأطرافCOP 27، إلى تعريف طلاب العديد من المدارس المصرية من مختلف محافظات مصر خاصة محافظات «الإسكندرية والقاهرة والبحيرة وسوهاج»، بالقضايا البيئية وقضايا التغير المناخي في بيئاتهم المحلية والأضرار الناتجة عنها والتفكير في حلول لها.

كما يهدف المشروع كذلك إلى رفع الوعي بين طلاب المدارس عن تلك الموضوعات حتى لا يقتصر العمل البيئي بين الشباب والنشء على القاهرة فقط والخروج بالعمل البيئة إلى المحافظات.

التعرف على مشكلات البيئة

وساعد طلاب المدارس من تلك المحافظات، منظمات المجتمع المدني مثل «فكر أخضر» ومعهد جوته الألماني والسفارة الألمانية بالقاهرة ممثلة في منتدى القاهرة للتغير المناخي، في عقد ورش عمل وزيارات ميدانية على مدار أربعة أسابيع متواصلة للتعرف على المشاكل البيئية وطرق التكيف مع التغيرات المناخية في بيئتهم المحلية، واقتراح حلولًا لها من خلال مشروعات نفذها طلاب تلك المدارس بأنفسهم.

ويشهد اليوم، استعراض نماذج من تلك المشروعات الطلابية البيئية عبر فيديوهات تسجيلية قصيرة بحضور فرانك هارتمان، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة وممثلين عن وزارتي البيئة والتعليم في مصر وممثل عن معهد جوته بالقاهرة، وسيتم تقديم جوائز رمزية للطلاب أصحاب أفضل المشروعات.