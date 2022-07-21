 فوز معلمة برئاسة الهند.. أول امرأة من القبائل الفقيرة

فازت السيدة «دراوبادي مورمو» برئاسة الهند منذ قليل، وفقا لما أعلنته «العربية» في نبأ عاجل، وتنتمي «مورمو» لأقلية عرقية فقيرة وهي أقلية سانتال العرقية، وبعد فوزها تعد أول رئيسة من إحدى قبائل البلاد وثاني امرأة تتولى المنصب في الهند على الإطلاق.

فوز «مورمو» برئاسة الهند

وأوضحت مصادر مطلعة، أن فوز «مورمو» برئاسة الهند يعد إجراءً شكليًا حيث يسيطر بالفعل حزب «بهاراتيا جاناتا» الحاكم على عدد كبير جدًا من المقاعد في المجالس التشريعية الاتحادية ومجالس الولايات.

وحصلت «مورمو»، بالفعل على دعم الأحزاب الإقليمية الأخرى في مجالس الولايات، وتعود مورمو صاحبة الـ64 عامًا لأصول من ولاية أوديشا وكانت الحاكمة السابقة لولاية «جهارخاند».

دعم الحكومة للرئيسة الجديدة

وصرح رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، في تغريدة على «تويتر»، بأن «دراوبادي مورمو، كرست حياتها لخدمة المجتمع وتوسيع نطاق حقوق وإمكانيات الفقراء والمضطهدين والمهمشين؛ ولديها خبرة ثرية في مجال الإدارة وكانت حاكمة بارزة؛ أنا واثق من أنها ستصبح رئيسة عظيمة لبلادنا، وأن استيعابها للقضايا السياسية وشخصيتها الرحيمة سيعودان بفائدة كبيرة على دولتنا».

بداية رئيسة الهند الجديدة مدرسة ثم وزيرة وحاكمة ولاية

ويذكر أنه قبل دخولها السياسة في ولاية أوديشا في عام 1997، بدأت مورمو حياتها المهنية كمدرسة، وفي الفترة بين أعوام 2000 و2004، ثم شغلت منصب وزير في الحكومة الإئتلافية في أوديشا، بداية في إدارة التجارة والنقل ثم في إدارة الثروة السمكية والثروة الحيوانية، وفي عام 2015، أدت دراوبادي مورمو، اليمين كأول امرأة تشغل منصب حاكم ولاية «جهارخاند».