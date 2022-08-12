اعرف أبرز أسعار الباتيناج في مصر 2022.. تبدأ من 400 جنيه

حذاء بعجلات صغيرة يرتديه الشباب ويسيرون به على الطرقات للمتعة أو كرياضة وهواية لهم في العديد من الأوقات، ويجتمعون مع أصدقائهم لممارسته تلك الهواية سويا، لذا يبحث الناس بشكل كبير خلال الساعات الماضية عن أسعار الباتيناج في مصر 2022 لشرائه لأبنائهم.

وتستعرض «الوطن» أسعار الباتيناج في مصر 2022 وفق مواقع التسوق الشهيرة عبر الإنترنت.

أسعار الباتيناج في مصر 2022

حذاء تزلج باتيناج بصف واحد وخواص أمان مع خوذة- مقاس S بسعر يصل إلى 726 جنيها.

حذاء تزلج للجنسين Skate Shoes for Children - Multi Color بسعر يصل إلى 400 جنيه.

حذاء تزلج بعجلات بخط واحد بلون نيون سي بينك، بسعر يصل إلى 2999 جنيها.

حذاء باتيناج بعجلات نيون صف واحد أو صفين، كومبو 2 في 1 للأطفال بعجلات LED، صندوق براونينج بمقاس قابل للتعديل بسعر يصل إلى 2699 جنيها.

مجموعة باتيناج نيون رباعي 2 في 1 بعجلات LED بمقاس قابل للتعديل للأطفال بسعر يصل إلى 2700 جنيه.

تنوع أسعار الباتيناج في مصر 2022

حذاء تزلج مصفوف وقابل للتعديل، للتزلج في الأماكن الخارجية، مناسب للأولاد والبنات، بسعر يصل إلى 1300 جنيه.

حذاء تزلج باتيناج من جلد البولي يوريثين بأربع عجلات بسعر 1100 جنيه.

حذاء تزلج للأطفال من الجنسين بعجلات ملونة بإضاءة ليد بسعر يصل إلى 744 جنيها.

حذاء تزلج عجل pu للمحترفين بسعر يصل إلى 1100 جنيه.

باتيناج 4 عجلات بسعر يصل إلى 1450 جنيها.

باتيناج بلاي 3 بسعر 1500 جنيه.

باتيناج بـ4 عجلات مضيئة بتصميم ديزني، بسعر يصل إلى 849 جنيها.

حذاء تزلج باتيناج بصف واحد وخاصية أمان مع خوذة، بسعر يصل إلى 750 جنيها.