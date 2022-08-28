تعرف على مجالات العمل لخريجي كلية علوم قسم الوراثة والتكنولوجيا الحيوية

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، يبحث طلاب شعبة العلمي عن الكليات العلمية وأقسامها التي تتوافق مع مجموعهم ورغباتهم، وتوفر لهم فرص العمل بسهولة بعد التخرج، منها كلية العلوم قسم علم الوراثة والتكنولوجيا الحيوية، الذي يتواجد في عدد من كليات العلوم بالجامعات المصرية، كجامعة حلوان، وجامعة بنها.

شروط الالتحاق بكلية العلوم

ومن شروط الالتحاق بكلية العلوم قسم الوراثة والتكنولوجيا الحيوية، أن يحصل الطالب على الثانوية العامة القسم العلمي «علوم»، وما يعادلها وفقًا لشروط القبول التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات، وأن يكون الطالب حاصلًا على الحد الأدنى للالتحاق بالكلية.

في هذا السياق، قال الدكتور أحمد سامي أخصائي التحاليل الطبية والعضو السابق بمجلس نقابة المهن العلمية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن كليات العلوم بالجامعات المصرية تمنح درجة بكالوريوس العلوم في الوراثة والتكنولوجيا الحيوية، ويقيد الخريج في سجل الأخصائيين العلميين بنقابة المهن العلمية تحت مسمى أخصائي علوم الوراثة والتكنولوجيا الحيوية.

مجالات الدراسة بالكلية

يدرس الطالب في تخصص الوراثة والتكنولوجيا الحيوية، العديد من المجالات، وفقًا لحديث الدكتور سامي، مثل أمراض الدم الوراثية، أمراض المناعة الوراثية، أمراض السرطان الوراثية، العلاج الجيني، بالإضافة إلى دراسة التشخيص المعملي الجزيئي والكروموسومي والتكنولوجيا الحيوية الدوائية، كما تشتمل مواد الدراسة على التكنولوجيا الحيوية الصناعية، زراعة الأنسجة، علم الأجنة وعلم المناعة والأمصال واللقاحات وغيرها من المواد.

الوظائف المتاحة بعد التخرج

وبالنسبة لمجالات العمل بعد التخرج، أوضح «سامي» أن خريج قسم الوراثة والتكنولوجيا الحيوية، يعمل تحت مسمى أخصائي علوم الوراثة والتكنولوجيا الحيوية في مراكز البحوث الطبية، ومصانع الأدوية والأغذية، بالإضافة إلى إمكانية عمله كأخصائي في مصانع الأمصال واللقاحات والمستحضرات الحيوية والطبية، فضلًا عن عمله في معامل التحاليل الطبية للكشف عن الأمراض الوراثية: «بجانب ذلك يمكن للخريج أن يعمل في التدريس الجامعي بكليات العلوم».