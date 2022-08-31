ليلى شندول تطرح أول أعمالها الغنائية بعنوان «كتبنا غياب» (فيديو) 

طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز أحدث إنتاجاتها الغنائية، بعنوان «كتبنا غياب» للإعلامية والفنانة التونسية ليلى شندول، في أولى تجاربها الغنائية.

وقدمت لايف ستايلز ستوديوز الإعلامية ليلى شندول بأولى أغنياتها باللهجة المصرية، حيث جاءت أغنية «كتبنا غياب» بقالب غنائي ايقاعي سريع، وهي من كلمات مؤمن راجح، وألحان بصي وتوزيع ماريو جميل.

تفاصيل فيديو كليب كتبنا غياب

وصدرت أغنية «كتبنا غياب» على طريقة الفيديو كليب، عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وحمل توقيع المخرج اللبناني زياد خوري، وجاء الكليب متناغماً مع أجواء الأغنية، حيث اللوحات الراقصة والمشاهد التي تحمل طاقة إيجابية.

كلمات أغنية كتبنا غياب لليلى شندول

وتقول كلمات الأغنية: «لما بعدنا عن الشر وغنينا ومشينا بعيد.. قام جالنا بشره وعايز يرجع من أول وجديد.. لا لا لا طبعا ينسى إننا نرجع لو مشي كده ع الحيط.. إحنا ما صدقنا إنه بعد يومها».

ليلى شندول تنضم لفيلم الجواهرجي للثنائي محمد هنيدي ومنى زكي

في سياق آخر، انضمت ليلى شندول، لفيلم «الجواهرجي» بطولة الفنانين محمد هنيدي ومنى زكي، وإخراج إسلام خيري، حيث ما زالت عملية التصوير قائمة حتى الآن، ولم يتحدد بعد موعد طرحه في السينمات.