خبير: تراجع «ديزني» عن عرض أعمال تروج للمثلية بالشرق الأوسط انتصار مجتمعي

علّق مصطفى أبو جمرة، خبير تكنولوجيا المعلومات، على قرار شركة «ديزني» بعدم عرض أعمال تروج للمثلية في الشرق الأوسط، موضحًا أن الضغط المجتمعي العربي أتى ثماره بشكل سريع لم يكن يتوقعه، مشددًا على ضرورة احترام الثقافة المجتمعية.

منصة ثقافية تصدر الفكر

وقال «أبو جمرة» خلال مداخلة هاتفية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «on»، إنه يحترم المنصة في قرارها وأنها احترمت ثقافة شعوب المنطقة: «مش بنتعامل مع ديزني أنها منصة شراء سلع ومأكولات، لكن نتعامل مع منصة ثقافية تصدر لنا الفكر عبر منتجات فنية يربي في الأبناء الثقافة خاصة أن ديزني شركة عريقة وعائلية أنتجت على مدار السنوات أعمال كثيرة ارتبطت بالعائلات الخليجية».

وحول أسباب تراجع المنصة عن الفكرة وهل له علاقة بخشيتها من تضاؤل الاشتراكات، قال: «أحد أسباب القرار خاصة أنها متعلقة بمناطق شرق أوسطية ذات دخول مرتفعة»، مؤكدا «تراجع ديزني عن عرض أعمال تروج للمثلية بالشرق الأوسط انتصار مجتمعي».

الترويج للمثلية أمر غريب

وأوضح: «ترويج الشركة للمثلية أمر غريب، والشرق الأوسط أصبح سوقا كبيرًا، وديزني يهمها أن يكون لها وجود، ونريد التذكير بأن الفكر الأمريكي جاءنا من خلال ديزني، وبالتالي كان يجب على ديزني أن تعيد صياغة أمورها في الشرق الأوسط».