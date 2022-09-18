وودي آلن يعلن اعتزال الإخراج: فيلم «Wasp 22» هو الأخير

قرر المخرج الأمريكي وودي آلن اعتزال صناعة الأفلام بعد إخراج فيلم «Wasp 22» والذي يعتبر الـ50 في مسيرته الفنية، الذي من المقرر أن يبدأ تصويره في غضون أسبوعين في العاصمة الفرنسية باريس، بطاقم كامل من الممثلين الفرنسيين مؤكّدًا أنَّه مشابه لفيلم «Match Point»، وسيكون «مثيرًا ودراميًا وشريرًا جدًا أيضًا»، على حد تعبيره.

وخلال الحوار، كشف وودي آلن البالغ من العمر 86 عاما أن بعد تقاعده من الإخراج سيخصص مزيدًا من الوقت للكتابة، قائلا: «فكرتي من حيث المبدأ هي عدم صنع المزيد من الأفلام والتركيز على الكتابة»، موضحا أن نيته إنهاء فيلمه الحالي ثم التركيز على كتابة رواية، كما ينتظر إصدار المجموعة الخامسة من السلسلة الكوميدية «Zero Gravity»، في 27 سبتمبر الجاري، وذلك في حواره مع صحيفة «La Vanguardia» الإسبانية.

وودي آلن: وضع السينما الحالي ليس ممتعا لي

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يتطرق فيها المخرج الأمريكي لفكرة الابتعاد عن مجال صناعة الأفلام، ففي محادثة مع أليك بالدوين تم بثها مباشرة على «إنستجرام» في يونيو الماضي، قال «آلن» إنه يخطط لإخراج فيلم واحد أو اثنين قبل اعتزاله.

وأوضح: «اختفى التشويق، اعتدت عندما أخرج فيلم أذهب إلى دور السينما في جميع أنحاء البلاد، أنت الآن تصنع فيلم ويعرض أسبوعين وربما أربعة أو ستة أسابيع ثم يبدأ عرضه على المنصات الإلكترونية، الأمر مختلف الآن وليس ممتعًا بالنسبة لي».

في مسيرته الطويلة، حصل آلن على 16 ترشيحًا لجائزة أوسكار في أفضل سيناريو، محطما الأرقام القياسية، وحصل على 4 جوائز أوسكار بما في ذلك جائزة أفضل مخرج عن فيلم «Annie Hall» إنتاج عام 1977، وعلى الرغم من نجاحه فقد اشتهر دائمًا بتجاهل احتفالات توزيع الجوائز.