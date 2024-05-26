«العاملين بالنيابات»: بدء تلقي طلبات الانضمام لمشروع الرعاية االصحية الشامل

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، برئاسة كريم عبدالباقي، عن بدء تلقي طلبات الانضمام إلى برنامج الرعاية الصحية الشامل، لتقديم الخدمات الطبية للأعضاء دون تحميلهم أي أعباء مالية في العام الأول من الاشتراك، إذ تتحمل النقابة العامة 50% واللجنة النقابية 50%.

برنامج الرعاية الصحية الشامل

قال كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ، في تصريحات صحفية، إنه يجرى تنفيذ المشروع على مراحل، إذ تضم المرحلة الأولى 6 محافظات، وهي «القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والفيوم، والشرقية، والغربية، وسوهاج».

طلبات الاشتراك في البرنامج

وبدأت النقابة في تلقي طلبات الأعضاء الراغبين في الاشتراك بالبرنامج، وذلك خلال الفترة من 25 مايو وحتى 13 يونيو 2024، على أن يرفق بالطلب عدد 2 صورة شخصية حديثة، وعدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، و2 صورة من كارنيه العضوية، ويوجه الطلب لأمين عام اللجنة، على أن يجرى توضيح اسم الزوجة والأبناء وإرفاق صورة قسيمة الزواج وشهادات ميلاد الأبناء، وكتابة رقم تليفون للعضو مفعل عليه برنامج تواصل «واتساب».