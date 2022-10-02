مسجل خطر يقتحم منزل سيدة بسوهاج لسرقة 300 جنيه.. انتحل شخصية محصل غاز

أقدم مسجل خطر بمحافظة سوهاج على انتتحال شخصية محصل الغاز لاقتحام منزل سيدة وسرقتها، وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد ورود بلاغ لقسم أول سوهاج من المدعوة «فايزة ج و» ربة منزل وتقيم دائرة القسم.

تفاصيل الواقعة

أفاد البلاغ بحضور أحد الأشخاص لشقتها بدائرة قسم أول سوهاج بالطابق الثاني وادعائه بأنه محصل الغاز الطبيعي ومطالبتها بقيمة الفاتورة وحال دخولها لإحضار المبلغ قام بالدلوف خلفها وتهديدها بسلاح أبيض وسرقة مبلغ مالي قدره 300 جنيه وهاتف محمول ماركة نوكيا صغير الحجم.

ضبط المتهم

وبتكثيف التحريات تم التوصل إلى أن المذكور يدعى «أحمد ح ح ح» عاطل ويقيم دائرة مركز سوهاج والسابق إتهامه في عدد 5 قضايا ما بين سرقة بالإكراه وأقراص مخدرة وسلاح أبيض وآخرهم القضية سرقة بالإكراه.

وتم ضبط المتهم وبحوزته المبلغ المالي والهاتف المحمول وسلاح أبيض «مطواة» وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعةوتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة المنتظرة

وأوضح مرسي أشرف المحامي لـ«الوطن» أن عقوبة السرقة بالإكراه تتراوح من 3 حتى7 سنوات وفقا لملابسات الواقعة مع اقترانها باقتحام منزل وتهديد آمنة.