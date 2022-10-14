تفاصيل أتوبيسات الغاز والكهرباء بشرم الشيخ بعد تفقد رئيس الوزراء لها

تستعد شرم الشيخ لتصبح «مدينة خضراء»، ضمن تجهيزات استضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، خلال شهر نوفمبر المقبل، واليوم تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اصطفاف أسطول أتوبيسات الكهرباء والغاز استعداداً لعملها في شرم الشيخ، وذلك في إطار الجولة التفقدية التي بدأها رئيس مجلس الوزراء، أمس.

وفيما يلي معلومات عن أتوبيسات الغاز والكهرباء بمدينة شرم الشيخ:

أتوبيسات الغاز

تعد أتويسات الغاز الجديدة هي باكورة منتجات شركة النصر للسيارات الجديدة، وذلك لخدمة استخدام الطاقة النظيفة، وهو التوجه الذي تتجه إليه الدولة حاليًا وتسعى للتحول له، وتعد أتوبيسات بها جودة ورفاهية وصنعت طبقا للمعايير الأوروبية للانبعاثات (EURO 6)، واعتماد شركة سكانيا العالمية التي تورد الشاسيه والموتور عليه ماكينة الغاز الطبيعي لشركة النصر للسيارات، والتي تتولى عملية تصنيع وتركيب بقية المكونات تحت إشراف سكانيا.

كما أن نسبة المكون المحلي في أتوبيس الغاز تزيد على 50%، وتم تصنيع 3 أنوع منها تعمل بالغاز الطبيعي، «نقل العاملين والنقل العام وأتوبيس إنتر سيتي وأتوبيس بوتش السياحي»، ومن المتوقع عملها في مؤتمر المناخ، وسيتم توريد 20 أتوبيسا شهريا لشركة النصر حسب الطلب.

أما عن تفاصيل الأتوبيسات، فالشحنة الواحدة تكفي الأتوبيس للسير مسافة 500 كيلومترًا، ويستوعب التنك الواحد 1460 متر غاز، ما يوفر نحو 30% من الطاقة بالمقارنة مع الأتوبيسات التي تعمل بالسولار.

أتوبيسات الكهرباء

تم توقيع عقد اتفاق لشراء 70 أتوبيسا كهربائيا محليا الصنع تحت اسم «SETIBUS»، وهو يتميز بتصميم عصري ومقاعد مريحة، وبه من الداخل 49 كرسيًا، بخلاف أماكن للوقوف تكفي 24 راكبًا، أيضًا تزيد نسبة المكون المحلي فيه على 60%، والسرعة القصوى له تبلغ 70 كيلو مترا بالساعة.

كما تبلغ مسافة تشغيل الأتوبيس الكهربائي من 300 إلى 350 كيلو مترا خلال الشحنة الواحدة، وتتوفر داخله سبل الرفاهية «تكييف الهواء - خدمة الاتصال بالانترنت WIFI - شاحن USB لكل مقعد»، وتصميم وتنفيذ الهيكل الخارجي مصري بالكامل ومصنوع من الصلب المعالج ضد الصدأ، ويساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية والضوضاء وتخفيف الحرارة.