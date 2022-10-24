معهد «الأراضي والمياه»: تحليل عدد 171 عينة سماد معدني

كشف معهد الأراضي والمياه عن الخدمات التي يقدمها للقطاع الزراعي وتتمثل في إجراء البحوث والدراسات التطبيقية وتتمثل في تحسين إنتاجية الأراضي، والرصد البيئي لملوثات التربة والمياه، و الرقابة علي استيراد وتسجيل وتداول الأسمدة المحلية والمستوردة، وتقديم الخدمات مدفوعة بأجر رمزي للمزارعين والهيئات من خلال الوحدة ذات الطابع الخاص في مجالات الأراضي والمياه وانتاج المخصبات الحيوية ( العقدين – النمالس – محاليل الخمائر – المحاليل المخلوطة) والتسميد بالأمونيا الغازية وتدوير المخلفات الزراعية وانتاج خرائط الغطاء الأرضي.

الأراضي والمياه: تحليل عدد 171 عينة سماد معدني و110 عينة مياه

كشف تقرير لمعهد الأراضي والمياه والبيئة التابع لمركز البحوث الزراعية عن نشاطه الشهري في مجال الأنشطة البيئة، والخدمية، حيث تم تحليل عدد 171 عينة سماد معدني و110 عينات مياه و251 عينة تربة و68 عينة نباتية و62 مستخلص.

وقال الدكتور محمد الخولي، مدير معهد الأراضي والمياه إنه تم معاملة 134 فداناً بمحاليل النيما فري والخمائر النشطة وإنتاج وبيع 3650 كيس عقدين، وإنتاج وبيع 75 لتر لقاح سويري nbk نشط وإنتاج وبيع 50 لتر نيمالس وإنتاج وبيع 50 لتر نيمالس وإنتاج وبيع 59 عينة سماد عضوي وتم الكشف عن النيماتودا في 104 في عينة تربة وأعفان الجذور في 64 عينة تربة وإنتاج وبيع 8000 لتر شاي كمبوست.

فحص ملفات 433 مركب سماد فنياً خاصة بالشركات

وفي مجال الأسمدة والمخصبات تم فحص ملفات 433 مركب سماد، فنياً خاصة بالشركات والعدد الذي تم استكمال التسجيل من قبل اللجنة 222 مركب، كما تم رفض 6 مركبات وينتظر 205 مركب رأي اللجنة الفنية.

سحب وتحليل 315 عينة سماد والقيام بعدد 44 مأمورية تفتيش

وفي مجال الرقابة على الاسمدة، تم سحب وتحليل 315 عينة سماد والقيام بعدد 44 مأمورية تفتيش، وسحب عينات سماد من المواني وإصدار تراخيص لعدد 19 مصنع سمادي بعد فحص المستندات والمعاينات على الطبيعة، كما تم إعداد وتسليم تقارير لتقنين واضعي اليد لمساحة 265 فدانا، وإجراء معاينات لمساحة 3240 فدانا.