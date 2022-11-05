توصيات لمزارعي الإسكندرية بعد انتهاء حصاد الجوافة.. منها إزالة الأفرع المصابة

قدمت مديرية الزراعة بالإسكندرية عددا من التوصيات اليوم للمزارعين بعد الانتهاء من حصاد محصول الجوافة وتشكيل لجنة لمتابعة كافة الزراعات البستانية بزمام الإدارات الزراعية والتأكد من تفعيل القرارات الوزارية.

ووفقا لبيان مديرية الزراعة بالإسكندرية أجرت اللجنة مرورا على بعض الحدائق التي جرى استخراج ترخيص لها لمطابقة شروط التراخيص الواردة بالقرار الوزاري رقم «897 لسنة 2012» والخاص بتراخيص الحدائق، ومرت على زراعات الجوافة والتي تروي بالغمر والتأكد من مطابقة شروط التراخيص للقرار الوزاري.

توصيات للمزارعين بعد الانتهاء من حصاد محصول الجوافة

وقدمت زراعة الإسكندرية توصيات للمزارعين من خلال اللجنة المشكلة من مهندسي مديرية الزراعة بعد الانتهاء من جمع المحصول بالآتى:

- إزالة الأفرع الجافة والمصابة والمتشابكة مع فتح قلب الشجرة.

- إضافة السماد العضوي المتحلل جيداً بمعدل 10 أمتار مربع لكل فدان مع التقليب بالتربة ثم الري.

- في حالة وجود إصابة بذبابة الفاكهة يتم الرش بعد جمع المحصول بمبيد موصي به من قبل وزارة الزراعة.

لجنة من مهندسي الزراعة لمتابعة الزراعات

ومرت اللجنة المشكلة من إبراهيم علام أخصائي أول بالوزارة ومشرف محافظة الإسكندرية وصافيناز محمد الفضالي مدير إدارة البساتين، وأحمد زين العابدين رئيس قسم الفاكهة بإدارة البساتين، ووردة خلف رئيس قسم البساتين بإدارة خورشيد، وسمير فتح الله رئيس نشاط الفاكهة بإدارة خورشيد، وفوزي جرجس مسئول البساتين بجمعية السيوف على زمام إدارة خورشيد للمتابعة الميدانية على الزراعات.