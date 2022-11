كيف تحصل على العلامة الزرقاء في «تويتر»؟.. ادفع 8 دولارات شهريا

توثيق الحسابات الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، أصبح أمرًا يشغل الكثيرين في ظل كثرة الحسابات الوهمية والمزيفة، وهو الأمر الذي التفت إليه إدارة «تويتر»، معلنة عن إتاحته مقابل 8 دولارات شهريًا، مقابل أن يحصل صاحب الحساب الإلكتروني على «الشارة الزرقاء».

وطبق الملياردير الأمريكي «إيلون ماسك» هذا النظام على منصة التغريدات، أمس، وقام «تويتر» بتحديث تطبيقه علي متجر «آبل»، معلنًا البدء في تحصيل 8 دولارات ما يعادل 190.4 جنبه مصريًا للحصول على العلامة الزرقاء، لتمكن المستخدمين العاديين من توثيق حسابتهم مثل المشاهير والشركات والسياسيين.

BREAKING: Twitter has officially launched the revamped Twitter Blue for $7.99/month in select countries.



Not all features are live yet. Some are coming later. Looks like the blue verified checkmark is now part of Twitter Blue, but as a Blue user I’m not seeing a checkmark yet. pic.twitter.com/nIjKt4RNnF