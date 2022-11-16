الثاني خلال 24 ساعة.. عامل يقتل شقيقه بطعنة نافذة لخلافات الميراث بسوهاج

لقى مزارعين مصرعهما على يد أشقائهما لخلافات الميراث على أرض زراعية خلال 24 ساعة، حيث تمكنت مديرية أمن سوهاج من ضبط أحد الأشخاص يدعى «س،ع»، المقيم بمركز طما بمحافظة سوهاج، لاتهامه بقتل شقيقه «ه،ع»، طعنا بسلاح أبيض سكين للخلاف على ماكينة رى وقطعة أرض زراعية بالميراث.

إخطار الحادث

وكانت مديرية أمن سوهاج تلقت إخطارًا من مستشفى طما المركزى بوصول المدعو «هـ. ع» سن 40 عامًا، عامل، يقيم بمركز طما بمحافظة سوهاج لمستشفى طما المركزى جثة هامدة، ومصابا بعدة طعنات من سلاح أبيض.

ميراث الدم وراء الواقعة

توصلت تحريات وحدة البحث الجنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى أن وراء الحدث شقيقه المدعو«س.ع» سن 43 عامًا، في مشاجرة بينهما للخلاف ماكينة رى زراعية وقطعة أرض ليستل المتهم سكينا ويطعن شقيقه ليسقط جثة هامدة، وتم نقله لمستشفى طما المركزي، ثم يسلم المتهم نفسه ويعترف بالواقعة وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مزارع يقتل شقيقه للخلاف على الميراث

وصباح اليوم أقدم مزارع ستيني على قتل شقيقه بمركز جرجا بمحافظة سوهاج طعنا بسلاح أبيض للخلاف على ملكية 20 قيراط زراعي.

وأفاد محمد صابر، المحامي في تصريحات لـ «الوطن» أن عقوبة القتل تصل للإعدام.