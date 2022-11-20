مدير «الأهرام للدراسات» لقناة القاهرة الإخبارية: مصر لعبت دورا مهما بـ«cop 27»

قال الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إنّ مصر لعبت دورا مهما من خلال فعاليات cop 27، فيما يتعلق بتوجيه رسالة للعالم منذ اليوم الأول للقمة، إذ أنها قمة التنفيذ، وبالتالي كانت الرسالة واضحة أمام العالم، من داخل مصر، إذ أضاع العالم وقتا طويلا قبل الوصول إلى الاتفاق، مشددًا على أن الدول المتقدمة حققت أهدافها التنموية على حساب البيئة، وأن الدبلوماسية المصرية نجحت بشكل كبير في إدارة قمة المناخ.

لا مجال للحديث عن وعود والتزامات لا يجر تنفيذها على أرض الواقع

أضاف مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، اليوم، أنه لا مجال للحديث عن وعود والتزامات، لا يتم تنفيذها على أرض الواقع، ومن ثم، فإن مصر عندما وضعت شعار «قمة التنفيذ» في قمة المناخ، فقد وضعت العالم أمام مسؤولياته، وخاصة الدول الكبرى، إذ كان هناك استقطاب وخلاف كبير بين الدول المتقدمة والدول النامية.

مصر تلعب دورا كبيرا في ملف التغيرات المناخية

تابع مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن مصر تلعب دورا كبيرا في ملف التغيرات المناخية، إذ أن هذه القضية دولية معقدة تواجه تحديات كبيرة، وخاصة عقب الأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، فقد تراجعت استثمارات العالم في مجال الطاقة النظيفة، وعاد العالم وعادت الكثير من الاقتصاديات إلى الفحم والوقود الأحفوري.

قضية التغيرات المناخية موضع خلاف عميق داخل المجتمع الدولي

ولفت مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية إلى أن قضية التغيرات المناخية موضع خلاف عميق داخل المجتمع الدولي، إذ أن هناك استقطاب وخلاف عميق بين الدول النامية والمتقدمة، والمفارقة هنا أن الدول المتقدمة حققت نماذجها التنموية على حساب البيئة، ولكن عندما تعزز وتسرع الدول النامية عملية التصنيع الوطني لا بد ان تأخذ في الحسابات والمعايير البيئية، رغم أنها المسؤول الأقل عن حجم الانبعاثات المسؤولة عن ارتفاع درجات الحرارة.