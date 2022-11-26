تخصيص 69 قطعة أرض في 17 مدينة جديدة لإقامة نشاط عمراني متكامل

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، على تخصيص 69 قطعة أرض بـ17 مدينة جديدة، لإقامة مشروعات بأنشطة متنوعة، بها (عمراني متكامل – معهد عال – مدارس – حضانة – مستشفى – مخبز، وأنشطة طبية وتجارية وإدارية وسكنية وصناعية وغيرها).

12 قطعة في القاهرة الجديدة

وقال الدكتور عاصم الجزار، إنه تم تخصيص 12 قطعة أرض في القاهرة الجديدة بأنشطة (عمراني متكامل – تجاري – إداري – طبي – مركز خدمة وصيانة سيارات – محطة خدمة وتموين سيارات)، وفي مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بأنشطة (صناعي – تجاري – مخبز – مستشفى خيري)، وفى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بأنشطة (خدمات صناعية – تعليمي – إداري – مركز صيانة)، وفي مدينة الشيخ زايد، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بأنشطة (تجاري – إداري)، وفى مدينة بدر، تم تخصيص 7 قطع أراضٍ بأنشطة (تجاري – إداري – مدرسة – حضانة)، وفي مدينة السادات، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط صناعي، وقطع الأراضي من (1) إلى (8) بنشاط مخازن دون الغذائي والدوائي، وقطع الأراضي من (9) إلى (19) عدا القطعة (17) بنشاط صناعي «أنشطة متعددة»، عدا النشاط الغذائي.

دار مناسبات ومدارس وأنشطة صناعية

وأضاف وزير الإسكان، أنه تم تخصيص قطعتي أرض في مدينة العبور بنشاط (سكني تجاري إداري)، وفى مدينة الشروق قطعتي أرض بنشاط (دار مناسبات – مدرسة)، وفي مدينة النوبارية الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط (طبي)، وفي مدينة حدائق أكتوبر، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بنشاط (تجاري – إداري – طبي)، وفي مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط (طبي)، وفي مدينة العبور الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط (تجارى)، وفى مدينة بني سويف الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط (صناعي).

وأشار الوزير، إلى أنه في مدينة طيبة الجديدة، تم تخصيص قطعتي أرض بنشاط (خدمات لوجيستية – تجاري)، وفى مدينة سوهاج الجديدة 5 قطع أراضٍ بنشاط (عمرانى متكامل – تجاري – مخبز)، وفى مدينة أخميم الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط (معهد عالٍ)، وفى مدينة المنصورة الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط (مصرفي).