حبس مسجل خطر بتهمة ترويج مخدر الشادو في الجيزة

أمرت النيابة العامة بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة حيازة كمية كبيرة من «مخدر الشادو» بقصد ترويجها على عملائه في منطقة الجيزة، وطلبت من المباحث سرعة التحري عن نشاطه الإجرامي لاستكمال التحقيقات.

وقال أشرف ناجي المحامي بالنقض، إن عقوبة من تسول له نفسه للاتجار في المخدرات، وتصل للسجن المؤبد والإعدام وفقًا لما جاء في الدعوى.

العقوبة تصل للإعدام

وقال المحامي إن المادة 33 من قانون العقوبات، «تعاقب كل من يقوم بالاتجار فى المخدرات بالسجن المؤبد، على الأقل 3 سنوات، لـ السجن المؤبد أو الإعدام، وتقع عليه غرامة مالية تصل لـ100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك في حالة تصدير أو استيراد المواد المخدرة أو أي شيء يتعلق بها».

وأوضح «ناجي» أن القانون حدد في المادة رقم 34، «أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع، تصل للسجن المؤبد والإعدام، وحال كانت حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك».

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عاطل ومسجل خطر في الجيزة، وعثر بحيازة على كمية كبيرة مخدرة «الشادو» ليروجها على عملائه، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.