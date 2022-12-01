«محلية النواب» تطالب بتوحيد آليات عمل شركات النظافة في المحافظات

شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، اليوم، مناقشات واسعة حول ملف النظافة والتجميل، وأكد النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، أهمية توضيح آليات العمل بمحافظتي القاهرة والجيزة، والمعاملات المالية للشركات العاملة في هذا القطاع، ونشر الوعي الثقافي والبيئي والاهتمام بتوحيد زي عامل النظافة في مختلف محافظات الجمهورية.

متابعة برنامج إعادة هيكلة هيئتي النظافة والتجميل

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب أجمد السجينى، رئيس اللجنة، لاستكمال متابعة برنامج إعادة هيكلة هيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة، والتوسع في المجالات الاستثمارية، وإدارة الأصول الثابتة لضمان تمكينها من الاعتماد على مواردها الذاتية دون الاعتماد على ميزانية الدولة، والتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعادة الهيكلة الوظيفية، بإعداد جداول وظائف أفقية ورأسية، من خلال مجموعات نوعية، لتحسين إدارة الهيئات الخدمية، حتى تتحول من مصدر نزيف لموارد الدولة إلى تعظيم العائد على أصول الدولة.

إعادة الهيكلة بشأن النظافة والتجميل

وأكد خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن ملف إعادة الهيكلة بشأن النظافة والتجميل والتوسع في المجالات الاستثمارية، وإدارة الأصول الثابتة من الملفات الحيوية، حيث تم عقد العديد من جلسات العمل للوقوف على الملف بكافة التفاصيل المتعلقة بالأمر، تمهيدا لعرض مخرجات الدراسة على وزير التنمية المحلية ورئيس مجلس الوزراء.

وفى ذات الصدد، قال حسام أمام، ممثل إحدى الشركات العاملة في نشاط جمع القمامة، إن الخطوات تمت على الأرض، وهناك مناطق يتم الجمع السكني فيها بشكل مباشر، وأخرى يتم الجمع فيها من خلال بعض الآليات وفقا لطبيعة كل منطقة ففي بعض المناطق يتم الجمع أسفل العقار واستقدام «تروسيكل»، للشوارع الضيقة ويتم منح العاملين قروضا ميسرة لشراء المركبات للتيسير عليهم.

وأكد «أمام»، أن الهدف هو الارتقاء بالمنظومة بشكل ينال رضا المواطن، وهناك جهود كبيرة على الأرض في هذا الملف على وجه التحديد، مقترحا أن يكون هناك بروتوكول تعاون بين جميع الشركات العاملة في نشاط جمع القمامة على مستوى الجمهورية للارتقاء بالمنظومة في المقام الأول وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن والعمل على تغيير ثقافة البعض بشأن الملف ومنح العاملين بالمنظومة دورات تدريبية.