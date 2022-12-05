التنسيقية تشارك في حلقة نقاشية بشأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الحلقة النقاشية التي عقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان، تحت عنوان «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودور الأحزاب السياسية»، بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس.

دعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأشاد مصعب أمين، المتحدث باسم التنسيقية، بالدعوة الموجهة من المجلس، وأهمية الحوار وموضوع الطرح، مؤكدا أن التنسيقية تشارك المجلس القومي لحقوق الإنسان الاهتمام بتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل الذي قطعت فيه مؤسسات الدولة أشواطا عديدة على مدار السنوات الأخيرة في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن التنسيقية تحرص على مواصلة العمل الجاد مع مختلف الأطراف لدعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ودعا أمين، المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى اعتبار 2023 عاما لحقوق الإنسان، تتويجا لما قامت بها مؤسسات الدولة في هذا المجال على جميع الأصعدة، ومن أجل تضافر المزيد من جهود كل الأطراف خلف تحقيق النتائج المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مع أهمية العمل على تعظيم الاستفادة من دور اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في اختصاصاتها الواردة على سبيل المثال بالمادة الثالثة «اقتراح القوانين والتشريعات المتعلقة بمجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان»، إذ يمكن دعوة الأحزاب السياسية إلى إرسال مقترحاتهم إلى اللجنة ودعم العملية التشريعية في هذا الشأن.

دور الأحزاب في دعم الاستراتيجية

من جانبها، أشادت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأهمية دور الأحزاب في دعم الاستراتيجية وتوعية المواطنين بحقوق الإنسان، وتابعت: «يجب على الأحزاب إعادة هيكلة الشأن الداخلي بممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب من الانتخابات الداخلية والتواجد في المحافظات والقيام بدور الرقابة الشعبية».

وضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كل من: مصعب أمين المتحدث الرسمي باسم التنسيقية، وماجد الفقي وعبير العريان وأحمد محمود، أعضاء التنسيقية.