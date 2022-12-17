بعد إعلان «جينيس» عن أقصر رجل في العالم.. اعرف تصنيف طول الشعوب العربية

أعلنت موسوعة جينيس للأرقام القياسية أمس عن أقصر رجل في العالم، والذي يصل طوله إلى 65.24 سنتيمتر فقط، وهو الإيراني أفشين إسماعيل قادرزاده، ويبلغ من العمر 22 عامًا، وهو أقصر من صاحب الرقم القياسي السابق إدوارد نينو هيرنانديز بحوالي 7 سنتميتر، وتستعرض «الوطن» تصنيف كشف عن قامة شعوب العالم، من حيث الطول والقصر.

الهولنديين.. أطول شعوب العالم

وبعد إعلان موسوعة جينيس، يعد الهولنديين هم أطول شعوب العالم، بحسب «ديلي ميل» البريطانية، فمتوسط طول الرجل في هولندا يصل إلى 1.82، والنساء أقل من الرجال من حيث الطول، فيصل متوسط الطول لديهم إلى 1.69 متر.

ومع مرور الوقت بدأ يتراجع أطوال الهولنديين، لكنهم ما زالوا في صدارة أطول الشعوب، فبحسب مكتب الإحصاءات في هولندا، كل من ولد من الهولنديين عام 2001، كانوا أقصر طولًا من الأشخاص التي ولدت في عام 1980، ومن ولد من النساء عام 2001 كانوا أقصر طولًا بـ1.4 سنتيمتر مقارنة بمن ولد عام 1980.

الدور المهم الذي تلعبه التغذية في هذا الجيل، هو صاحب التأثير على متوسط الأطوال في هولندا، بحسب خبراء الصحة، وفقًا لـ«ديلي ميل»، فهم أكثر إقبالا على الوجبات السريعة والطعام غير الصحي.

أقصر شعوب العالم.. تيمور الشرقية وجواتيمالا

وتفوقت هولندا على جيرانها من البلاد في طول القامة مثل دولة الجبل الأسود والبوسنة والهرسك وإستونيا، ويعد سكان دولة تيمور الشرقية، وهي دولة تقع في جنوب شرق آسيا، هم أقصر شعوب العالم، بينما النساء في دولة جواتيمالا، وهي دولة في أمريكا الشمالية وجارة للمكسيك، هم أقصر النساء في العالم.

ومن العرب، بحسب ما نشرته «سكاي نيوز عربية»، يعد العراقيين هو أقصر الشعوب العربية، يليهم الكويتيين ثم المصريين، بينما اللبنانيين هم أطول الشعوب العربية، يليهم السعوديين ثم السوريين ثم المغاربة.

وكان الكولومبي إدوارد نينو هرنانديز هو صاحب الرقم القياسي كأقصر رجل في العالم قبل الإيراني أفشين إسماعيل، حيث يبلغ طوله 72 سم، بينما «أفشين»، طوله 65 سنتميتر.