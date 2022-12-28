قناة القاهرة الإخبارية: زيارة «بيلوسي» لتايوان أثرت على علاقات الصين وأمريكا

قال علي محمود ريا، الكاتب والباحث السياسي من بيروت، إن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي باتريسيا بيلوسي إلى جزيرة تايوان أثرت بشكل أساسي على العلاقات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية في عام 2022، وذلك ما اعتبرته الصين تهديدا مباشرا لسيادتها على تلك الجزيرة التي تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بأنها جزء منها.

مناورات عسكرية جديدة في محيط جزيرة تايوان

وأضاف «ريا»، خلال حواره عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هناك العديد من الخطوات التي قامت بها الولايات المتحدة بعد الزيارة التي تسببت في التأثير سلبًا على العلاقات بين البلدين وزيادة التوترات بينهما، وكان أخرها الحدث الأبرز منذ يومين وهو إعلان الولايات المتحدة عن توفير 10 مليارات دولار من الدعم العسكري لتايوان ضمن سياسية الدفاع التي أبلغت عنها أمريكا، مما أدى إلى مناورات عسكرية جديدة في محيط هذه الجزيرة.

القمة الصينية الأمريكية لم تنجح في تخفيف التوترات بينهما

وأشار، إلى أن العلاقات الصينية الأمريكية شهدت حدث بارز وهو القمة التي عُقدت بمشاركة الرئيسين الصيني والأمريكي، إذ حاولا تخفيف التوتر وتخفيض التصعيد الذي زاد بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي باتريسيا بيلوسي إلى جزيرة تايوان، مضيفًا أن تلك المحاولات لم تنجح بشكل كبير حيث إن التوترات عادت من جديد.