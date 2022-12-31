مقاربات نقدية لمبدعي الوادي الجديد في خامس الجلسات البحثية بمؤتمر أدباء مصر

يواصل مؤتمر أدباء مصر فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين، الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بمحافظة الوادي الجديد لليوم الثالث على التوالي، إذ عقدت بمكتبة مصر العامة، خامس الجلسات البحثية بعنوان «مقاربات نقدية لإبداعات أدباء الوادي الجديد»، أدارها الدكتور شعبان عبدالعليم.

تناولت الجلسة ثلاثة أبحاث، الأول بعنوان «شعرية الخطاب السردي» للباحث الدكتور أحمد الصغير، أوضح فيه أن هذا البحث يهتم بشعرية الخطاب السردي في الرواية والقصة القصيرة لدى مبدعي الواحات المصرية بمحافظة الوادي الجديد، لأن السرد الواحاتي، يمتلك مجموعة من الخصائص الفنية التي تميزه عن غيره من السرود الأخرى، في مختلف البيئات المصرية.

أما البحث الثاني، بعنوان «تجليات سلطة الخطاب الشعري» للباحث أشرف البولاقي، إذ أوضح أن الخطاب الشعري لا ينفصل عن غيره من الخطابات السياسية والثقافية والدينية، في امتلاكه القدرة على تبادل عمليات التأثير والتأثر، موضحا أن الخطاب الشعري يكون في أقصى حالاته تأثيرا وتأثرا في الخطابات، ذات الانتماء الواحد، كخطابات قصيدة الخليل مع بعضها البعض، وخطابات قصيدة التفعيلة مع بعضها البعض، وخطابات قصيدة النثر مع بعضها البعض، كما سلط الضوء على عددا من دواوين شعر الفصحى، التي تمثل نتاج محافظة الوادي الجديد منها «شعبة النور، إلى أن نلتقي، ومض العيون، من أغانى الصحراء».

وجاء البحث الثالث بعنوان «عامية الوادى الجديد.. قليل من الاقتراح كثير من الاجترار»، للباحث الشاعر محمود الحلوانى، حيث تناول شعر العامية بمحافظة الوادي الجديد من منظور المكان، موضحا أن الدواوين الشعرية تخلو من أي ملامح مكانية خاصة بالمحافظة، وخلوها كذلك ما يميزها عن شعر غيرها من المحافظات المصرية، من عناصر ثقافية مختلفة ومميزة، مشيرا إلى وجود بعض الإشارات المكانية والثقافية متناثرة في ثنايا الدواوين، لكنها قليلة تكاد تقتصر على الإشارة إلى وجود النخل في المكان.

أعقب ذلك فتح باب المناقشة مع الحضور، وجاءت المداخلات حول المحاور والرؤى التى طرحتها الأبحاث، منها مداخلة من الدكتور عبدالرحيم الكردي، الذى ألقاء الضوء على معيار النقد للنصوص الشعرية، وطالب النقاد أن يبحثوا عن معيار أخرى للشعر العامية تختلف عن معيار الشعر الفصحى لأن الشعر العامية يعبر عن الشارع، ولا يمكن تقيمه بمعيار الفصحى بأي شكل.

تأتي فعاليات المؤتمر الذي تنظمه الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، والإدارة العامة للثقافة العامة برئاسة الشاعر عبده الزراع، تحت عنوان «الفعل الثقافي ومشكلة المعنى»، دورة الناقد والمفكر الكبير الراحل الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، التي تعقد برئاسة الكاتب الكبير محمد سلماوي، وأمانة الدكتور حمدي سليمان.