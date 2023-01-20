المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: لا صحة لإعلان قائمة أسعار المجموعات المدرسية

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم صحة الأنباء المتداولة حول إعلان قائمة أسعار حصص مجموعات الدعم المدرسية للطلاب، خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2022/ 2023، مشيرا في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إلى أنه «بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نفت هذه الأنباء».

وشدد المركز على أن «وزارة التربية والتعليم لم تعلن أي تفاصيل بهذا الشأن، ولا تزال تناقش مختلف المقترحات بشأن آليات تفعيل وتنفيذ مجموعات الدعم المدرسية خلال الفترة المقبلة، لضمان تنفيذها وفق معايير الجودة التعليمية، كأحد خطط الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمو».

وأشار إلى أن جميع التفاصيل والآليات الخاصة بمجموعات الدعم المدرسية ستعلن بشكل رسمي فور الانتهاء من تحديدها، مُناشدا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، والحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة.

وأوضح المركز أنه سيجري تجهيز قاعات خاصة بالمجموعات الدراسية في عدد محدود من المدارس بكل إدارة تعليمية، مع اختيار أفضل المعلمين المتميزين لتدريس المواد المختلفة، خاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية، لافتا إلى تنفيذ مجموعات الدعم المدرسية لطلاب صفوف النقل داخل المدارس.

وناشد المركز وسائل الإعلام بتحري الدقة، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من المعلومات قبل نشرها، لتجنب إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، مطالبة بالدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، في حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات، والإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة عبر أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).