قناة «DMC» ترصد أجواء اليوم الثالث لمعرض الكتاب: إقبال جماهيري وأنشطة للصغار

استعرض برنامج «8 الصبح» من تقديم داليا أشرف عبر فضائية «DMC»، تقريرًا حول أبرز فعاليات اليوم الثالث لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2023 في نسخته الـ54، تحت شعار«على اسم مصر.. معًا نقرأ.. نفكر.. نبدع».

إقبال كبير من المواطنين بكل فئاته وأعماره

قال عمرو كمال، مراسل «8 الصبح» من أرض معرض الكتاب، إنَّ اليوم الثالث لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب ممتلئ بالأحداث الثقافية والأدبية والفنية الضخمة، مشيرًا إلى أنَّ هناك إقبال كبير من المواطنين بكل فئاته وأعماره على المعرض، موضحًا أنَّ معرض الكتاب يوفر أتوبيسات مخصصة له من كل أنحاء القاهرة بأسعار مدعمة بهدف تيسير المجيء وتسهيله على المواطنين.

وأضاف «كمال»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» من تقديم داليا أشرف على فضائية «DMC»، أنَّ دخول معرض الكتاب مجاني لكل المدارس والجامعات وكبار السن وذوي الهمم، مستطردًا أنَّه سيكون هناك ندوات وحفلات توقيع لكتب متنوعة في مختلف المجالات.

اهتمام كبير بالطفل في معرض الكتاب

وأشار مراسل «8 الصبح» من أرض معرض الكتاب، إلى أنَّ هناك اهتمام كبير بالطفل في معرض الكتاب بنسخته الـ54، إذ أنَّ يتوافر كتب وفعاليات وعروض فنية واستعراضية خاصة بالأطفال، مشجعًا الأهالي على المجيء بأطفالهم للمعرض، موضحًا أن هذه الدورة من المعرض شهدت توافد كبير من المواطنين وفي زيادة مستمرة من يوم الافتتاح الأربعاء الماضي.

وتابع أنَّ الفن له نصيب ودور هام للغاية في هذه النسخة من معرض الكتاب، لافتًا إلى أن هناك مشاركة ضخمة من كل الدول العربية والأجنبية الذين شاركوا بالكتب أو الفعاليات وغيره.