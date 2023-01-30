السيطرة على حريق داخل مزرعة دواجن في أسيوط

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، في السيطرة على حريق ألتهم مزرعة دواجن بقرية موشا التابعة لمركز أسيوط، والذي تسبب في نفوق 1000 كتكوت، دون وقوع أي خسائر بشرية.

بلاغ باندلاع حريق في مزرعة دواجن

كان اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد باندلاع حريق في مزرعة دواجن بقرية موشا التابعة لمركز أسيوط.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية وضباط مباحث المركز، وتبين نشوف الحريق في مزرعة دواجن ملك «أ.ع.ح» دون معرفة سبب الحريق دون وقوع خسائر بشرية.

وتبين من التحريات الأولية، أن المزرعة بداخلها 1000 كتكوت، وجار حصر التلفيات وإعداد تقرير حول الواقعة لمعرفة سبب الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة التي باشرت التحقيقات.