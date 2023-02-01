ضبط 9 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة في حملات على الأسواق بالمنوفية 

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، جهود مديرية الطب البيطري في شن الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحلات العامة، وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والأسماك بنطاق المحافظة.

يأتي ذلك في ضوء ما تنفذه محافظة المنوفية من مجهودات لإحكام الرقابة على الأسواق، للتأكد من صلاحية السلع المعروضة، ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية.

حملات مكثفة للطب البيطري في المنوفية

وأوضح الدكتور رفعت حماد، مدير مديرية الطب البيطرى بالمنوفية، أن الحملات أسفرت عن تحرير 31 محضر جنح، بإجمالي مضبوطات ما يقرب من 9 أطنان لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال الفترة من 24 ديسمبر الماضي حتى 25 يناير المنصرم.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري، استمرار التنسيق والتعاون التام مع الوحدات المحلية ومديريات الصحة والتموين، لتشديد الرقابة الصارمة على المنشآت الغذائية كافة، وأماكن تداول اللحوم بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

محافظ المنوفية يشدد على استمرار الحملات الرقابية

من جانبه، شدد محافظ المنوفية على ضرورة الاستمرار في شن الحملات الرقابية المفاجئة بنطاق المحافظة، لضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة كافة حيال المخالفين تحقيقا للصالح العام.