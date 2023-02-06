الذكرى الأولى لرحيل المفكر الكبير سيد القمني.. التنوير رسالة

فى حياته لم يسلم من الهجوم الذى وصل إلى درجة التهديد بالقتل، ورغم رحيله قبل عام، لا يزال اسمه يجر لصاحبه الهجمات واحدة تلو الأخرى، هو المفكر الراحل سيد القمنى، الذى تصدى لنقد التراث والتاريخ الإسلامى من خلال أبحاث ودراسات وكتب أفنى حياته لإنجازها.

فى ذكراه الأولى، نستعيد جانباً مضيئاً من سيرة المفكر سيد القمنى، هو جرأته لسنوات طويلة على اختراق ذلك التابوه الذى نأى كثيرون غيره بأنفسهم عن الاشتباك معه.

محطات في حياته

مولده: 13 مارس 1947 بمدينة الواسطى - بنى سويف

حصل على شهادة الفلسفة من جامعة عين شمس عام 1969

عمل مدرساً لمادة الفلسفة فى المرحلة الثانوية بقنا فى صعيد مصر

استكمل مشواره العلمى للدراسات العليا فى الجامعة اليسوعية فى بيروت

أعماله الأكاديمية تناولت مراحل مهمة فى التاريخ الإسلامى

واجه حملات هجوم كثيرة بسبب وجهات نظره النقدية للتراث والتاريخ الإسلامى

كان من أبرز معارضى تيار الإسلام السياسى

أعلن فى حياته أنه تلقى الكثير من التهديدات بالقتل من حركات متطرّفة

بعث رسالة إلى وسائل الإعلام يعلن فيها عزمه اعتزال الكتابة بعد تهديده بالقتل

رحيله

6 فبراير 2022

عن عمرٍ يناهز ٧٤ عاماً