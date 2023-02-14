«البترول» توقع 9 اتفاقيات جديدة مع شركات عالمية لزيادة الإنتاج

شهد ثاني أيام مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2023»، التوقيع على 9 مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون بين قطاع البترول وعدد من الشركات العالمية، وشهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مراسم توقيعها على هامش فعاليات المؤتمر والمعرض.

توقيع اتفاقيات مع شركات عالمية

وشملت اتفاقية تدريب بين وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة كويت إنرجى مصر، وقعها المهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول للمكتب الفني مع المهندس كامل الصاوي رئيس كويت إنرجى مصر، بحضور سونج يو الرئيس التنفيذي لكويت إنرجي العالمية، وبموجبها تقوم الشركة برعاية مجموعة من البرامج التدريبية وورش العمل، ضمن برنامج الوزارة لبناء القدرات لفرق سلامة العمليات وتكامل الأصول، بهدف تطوير ورفع الكفاءة الفنية والإدارية للقيادات الوسطى بمواقع الإنتاج بعد اجتيازهم التقييمات الفنية والإدارية، طبقا لأحدث الممارسات العالمية للوصول إلى أفضل العناصر القادرة على تحمل مسؤولية إدارة سلامة العمليات بمختلف الإدارات الفنية، وبما يضمن دمج مفهوم السلامة مع مختلف الأنشطة.

كما وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة إيني الإيطالية، مذكرة تفاهم مشتركة للتعاون في تدريب كوادر الإدارة المتوسطة، ووقع الاتفاقية المهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني مع ماتيا كامبانياتي مدير الشركة بمصر، في حضور لوكا فيجناتي مدير الاستكشاف بالشركة الإيطالية.

وفي إطار التوسع بتنفيذ شركات قطاع البترول لأعمال المشروعات في الدول العربية الشقيقة، وقعت شركة إنبي عقدا مع شركة فجر الأردنية المصرية، للقيام بأعمال التصميمات الهندسية لزيادة الطاقة الاستيعابية لخط الغاز الأردني، ووقع العقد المهندس محمد عبدالعزيز رئيس شركة إنبي مع المهندس فؤاد رشاد رئيس شركة فجر الأردنية المصرية.

كما وقعت إنبي اتفاقية تعاون مع تحالف شلمبرجير العالمية في مجال تحول الطاقة والتصميمات الهندسية والعمل بالمياه العميقة، ووقع الاتفاقية مع رئيس شركة إنبي كل من المهندس شريف بيومي مدير شلمبرجير مصر و شرق المتوسط، و نائبا رئيس شركة subsea7 العالمية يان كوترت وفرانك ليفيتيه.

ووقعت الهيئة المصرية العامة للبترول عقد بيع وشراء كميات من خام خليط قارون مع شركة هيلينك انرجي اليونانية، ويسهم العقد الذي وقعه الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة مع رئيس شركة هيلينك إنرجي أندريا شيامشيس في تعظيم القيمة المضافة للخام المصري في السوق العالمي، ويأتي في إطار التعاون المثمر بين مصر واليونان تتويجا للشراكة الاستراتيجية.

كما وقعت الهيئة المصرية العامة للبترول مذكرة تفاهم مع شركة أوراكل في إطار دعم الهيئة لمشروعات التحول الرقمي، بالتعاون مع أهم الشركاء التكنولوجيين عالميا للتعاون في توفير أحدث الحلول الرقمية والبرامج للهيئة وشركاتها، ووقع المذكرة مع الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس باسل مبارك، مدير عام أوراكل مصر بحضور المهندسة إيمان وافي مساعد رئيس الهيئة لتكنولوجيا المعلومات.

كما حضر السفير العماني بالقاهرة عبدالله الرحمي، توقيع اتفاقية تصنيع وخلط وتسويق لمنتجات زيوت التشحيم لشركة نفط عمان العمانية للتسويق بالتعاون مع شركة مصر للبترول.

توقيع اتفاقيات في مجال التحول الرقمي والطاقة الخضراء

ووقعت نفط عمان للتسويق اتفاق ثان لإنتاج و خلط وتعبئة زيوت الشركة العمانية في مصر بالتعاون مع شركة الإسكندرية للاضافات البترولية (أكبا)، حيث يتم تصنيع منتجا نهائيا بواسطة شركة أكبا وتعبئته، ويأتي الاتفاق الذي وقعه الكيميائي هشام رياض رئيس شركة أكبا مع السيد طارق الجنيدي رئيس الشركة العمانية، في إطار اهتمام شركة نفط عمان للتسويق بالسوق المصرية كبوابة لإفريقيا، ويهدف هذا الاتفاق أيضا إلى تصدير وتوزيع منتجات شركة نفط عمان داخل وخارج السوق المصري بواقع تقريبا 1500 طن سنويا.

ووقعت مذكرة تفاهم بين شركة تنمية للبترول وشركة هواوي تكنولوجيز مصر العالمية، للتعاون في مجالات التحول الرقمي والطاقة الخضراء داخل قطاع البترول، ووقع الاتفاقية المهندس مصطفي أمين رئيس شركة تنمية ودينج يونجي رئيس مجموعة الأعمال الرقمية بشركة هواوي.